  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس تربت جام

برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس تربت جام

تربت جام- مراسم جشن عاطفه ها با مشارکت پرشور دانش آموزان شهرستان تربت جام برگزار شد.

دریافت 21 MB
کد مطلب 6978141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها