https://mehrnews.com/x3dkn4 ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ کد مطلب 6978141 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس تربت جام تربت جام- مراسم جشن عاطفه ها با مشارکت پرشور دانش آموزان شهرستان تربت جام برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6978141 کپی شد مطالب مرتبط تمدن نوین نبوی؛ چشمانداز امت بیدار و متحد جشن عاطفه ها در خواف جشن عاطفه ها زمانی برای مهرآموزی است بچه های آسمانی در انتظار جشن شکستن قلک ها/ دانش آموزانی که چشم به راه دستهای مهربانند برچسبها جشن عاطفه ها خراسان رضوی تربت جام
نظر شما