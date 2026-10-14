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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

کشف محموله یک تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

کشف محموله یک تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

خرم‌آباد- نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان عملیاتی در خرم‌آباد، یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان حامل یک‌هزار و ۳۴۵ کیلوگرم ریشه شیرین‌بیان را توقیف کردند.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از برداشت و حمل غیرمجاز محصولات طبیعی، از جمله اقدامات ضروری برای صیانت از عرصه‌های ملی و حفظ ذخایر گیاهی است؛ موضوعی که با توجه به ارزش اقتصادی برخی گونه‌های دارویی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ماجرای کشف ۱.۳تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

در همین راستا، مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد در عملیاتی برای مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از گیاهان دارویی، یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه خودروی نیسان حامل محموله ریشه شیرین‌بیان را شناسایی و توقیف کردند.

کشف بیش از یک تن ریشه شیرین‌بیان

محمد نریمانی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد، ظهر چهارشنبه به رسانه‌ها اظهار کرد: وزن محموله ریشه شیرین‌بیان کشف‌شده در این عملیات، یک‌هزار و ۳۴۵ کیلوگرم بوده است.

ماجرای کشف ۱.۳تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

وی با اشاره به ضرورت برخورد با برداشت و حمل غیرمجاز محصولات گیاهی افزود: مقابله با بهره‌برداری غیرقانونی از گونه‌های گیاهی و جلوگیری از خروج غیرمجاز این محصولات از عرصه‌های طبیعی، از محورهای فعالیت یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان به شمار می‌رود.

توقیف دو وسیله نقلیه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: دو وسیله نقلیه حامل محموله ریشه شیرین‌بیان به دلیل تخلف مرتبط با برداشت و حمل غیرمجاز این محصول توقیف شدند و برای طی مراحل قانونی و قضایی به پارکینگ اداره کل منتقل شدند.

ماجرای کشف ۱.۳تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

این اقدام با هدف رسیدگی به تخلف گزارش‌شده و پیگیری موضوع از مسیر قانونی انجام شده است.

تأکید بر حفاظت از ذخایر گیاهی

نریمانی با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: مقابله با سودجویانی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به برداشت و جابه‌جایی محصولات گیاهی می‌کنند، در دستور کار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قرار دارد.

ماجرای کشف ۱.۳تنی در خرم‌آباد؛از ریشه‌های شیرین تا زخم تلخ بر تن طبیعت

ریشه شیرین‌بیان از محصولات گیاهی دارای کاربرد دارویی و اقتصادی است و برداشت بی‌رویه یا خارج از ضوابط می‌تواند به ذخایر طبیعی و توان بازرویی پوشش گیاهی آسیب وارد کند. از این رو، نظارت بر نحوه برداشت و حمل این‌گونه محصولات، در کنار آگاهی‌بخشی به جوامع محلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توقیف این محموله بیش از یک‌تنی، بخشی از اقدامات حفاظتی برای مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی در شهرستان خرم‌آباد است؛ اقداماتی که تداوم آن‌ها می‌تواند در کاهش تخلفات و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه مؤثر باشد.

کد مطلب 6978142

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    نظرات

    • بهروز IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
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      پاسخ
      متخلفین دو روزه و ماشینهای آنان چند روز بعد آزاد خواهند بود

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