به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه عصر چهارشنبه در جمع فرهیختگان تبریز، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ اتحاد و همدلی اظهار کرد: تندروی‌ها زمینه شکل‌گیری دوگانه‌های ساختگی در جامعه را فراهم می‌کنند و برای عبور از این وضعیت باید با تدبیر و عقلانیت عمل کرد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان برای کاهش فاصله‌ها و تقویت همگرایی ملی تلاش می‌کنند، افزود: اختلاف دیدگاه‌ها در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله نهادهای حکومتی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و محیط‌های اجتماعی، طبیعی است؛ اما این تفاوت‌ها نباید به تقابل و دوقطبی‌شدن مسائل کشور منجر شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: حاکمیت، نیروهای سپاه و فرماندهان امنیتی کشور به دنبال ایجاد دوگانه‌های کاذب نیستند و نگاه کلان نظام بر حفظ منافع ملی و اقتدار کشور استوار است.

ضرورت عبور از دوگانه‌های کاذب در شرایط حساس کشور

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظر نباید مانع همکاری برای حل مسائل ملی شود، خاطرنشان کرد: جامعه از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است و باید با پذیرش این تنوع، زمینه تعامل و همکاری میان گروه‌های مختلف را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع مذاکرات گفت: نه جنگ مطلق و نه مذاکره مطلق را نمی‌توان راه‌حل قطعی مسائل کشور دانست؛ در جریان تحولات مختلف، از جمله جنگ ۱۲روزه، دیپلماسی و عقلانیت همواره جایگاه خود را داشته‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور نیازمند توجه به شرایط و مصالح ملی است، بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های مطلق‌گرایانه تأکید کرد.

رهبر معظم انقلاب ایران‌دوست‌ترین رهبر در طول تاریخ هستند

قائم‌پناه در ادامه، رهبر معظم انقلاب را «ایران‌دوست‌ترین رهبر در طول تاریخ» توصیف کرد و گفت: چه در دوره رهبری شهید و چه در دوره رهبری کنونی، نگاه کلان بر حفظ اقتدار و منافع ملی استوار بوده است.

وی با اشاره به تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر پرچم ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شاهنامه فردوسی در آیین بازگشایی مدارس، این موضوع را بیانگر توجه به هویت و فرهنگ ایرانی دانست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه شاهنامه در پاسداشت هویت تاریخی ایران اظهار کرد: فردوسی در روایت‌های خود، اقتدار را در کنار خردورزی به تصویر کشیده است و شاهنامه سرشار از داستان‌هایی است که تاریخ، فرهنگ و هویت ایران را بازتاب می‌دهند.

دولت چهاردهم به دنبال تقویت همگرایی ملی است

قائم‌پناه با اشاره به شکل‌گیری دولت چهاردهم با تدبیر رهبر معظم انقلاب و آرای مردم، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این دولت برای تقویت همدلی و همکاری در کشور تأکید کرد.

وی گفت: حضور دولت جدید در شرایط کنونی می‌تواند جانی تازه به کشور ببخشد و این فرصت باید با صبوری، همدلی و تعامل تقویت شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استقبال از نقد و شنیدن صدای مخالف را از رویکردهای دولت چهاردهم برشمرد و افزود: تنوع آرا و دیدگاه‌ها فرصتی برای تعالی کشور است و باید از این ظرفیت برای پیشبرد امور و حل مسائل استفاده کرد.

دعوت از دانشگاهیان و نخبگان برای همکاری در مسیر پیشرفت ایران

قائم‌پناه در پایان با دعوت از دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان و صاحبان دیدگاه‌های مختلف برای همکاری در مسیر پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: در این مقطع تاریخی و سرنوشت‌ساز، همکاری و همدلی همه گروه‌ها برای عبور از چالش‌ها و حفظ منافع ملی ضرورت دارد.

وی تأکید کرد که تقویت تعامل میان جریان‌ها و گروه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز سربلندی و موفقیت بیشتر ایران باشد.