ضرورت بررسی دقیق تعهدات ارزی شرکت های صادراتی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، صمد یوسفی‌اصل روز چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه موضوع تعهدات ارزی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است، اظهار کرد: افزایش پیگیری‌ها در این حوزه، ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌ها و شناسایی دلایل بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی و صادراتی را دوچندان کرده است.

وی افزود: در پی درخواست‌های متعدد فعالان اقتصادی، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان دولتی، اعضای کمیسیون بانکی و کارشناسان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر لزوم توجه به شرایط واقعی صادرکنندگان تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ارکان اقتصادی کشور هستند و نباید بدون بررسی مستندات و شرایط هر واحد، اتهاماتی مانند قاچاق یا بازنگرداندن ارز به آن‌ها نسبت داده شود.

یوسفی‌اصل با اشاره به وجود اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط و ادعای برخی فعالان اقتصادی درباره وضعیت تعهداتشان، گفت: تعدادی از صادرکنندگان معتقدند اساساً مشمول تعهدات ارزی ثبت‌شده نیستند، اما اطلاعات سامانه آن‌ها را در گروه دارای تعهد ارزی قرار داده است؛ بنابراین، لازم است منشأ این اختلاف‌ها و دلایل ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیراتی مشخص شود.

وی با طرح این پرسش که چرا نزدیک به ۲۰۰ شرکت از مجموع حدود ۳۰۰ شرکت صادراتی استان با پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی مواجه شده‌اند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه پرونده‌ها نسخه واحدی در نظر گرفت و باید وضعیت هر شرکت با توجه به میزان تعهدات، مستندات و موانع احتمالی بازگشت ارز بررسی شود.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان از تهیه گزارش کارشناسی در این زمینه خبر داد و افزود: کمیسیون اقتصادی و صنعت اتاق، نتایج جلسات و بررسی‌های انجام‌شده را در قالب گزارشی تدوین کرده است تا با استفاده از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی، زمینه شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع صادرات فراهم شود.

۸۲ درصد تعهدات ارزی فعالان اقتصادی زنجان ایفا شده است

دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان نیز با ارائه آماری از وضعیت تعهدات ارزی استان اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی زنجان حدود ۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون یورو بوده که از این میزان، یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو ایفا شده و حدود ۴۰۰ میلیون یورو همچنان باقی مانده است.

حسن مهدیخانی با بیان اینکه نرخ ایفای تعهدات ارزی استان به حدود ۸۲ درصد می‌رسد، اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد بخش عمده تعهدات ارزی فعالان اقتصادی انجام شده و برای مشخص شدن دلایل باقی ماندن حدود ۱۸ درصد از تعهدات، باید بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد.

وی در تشریح روند صادرات استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت: ارزش صادرات زنجان در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۶۲، ۲۶۸ و ۲۶۰ میلیون یورو بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۶۰ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۱ به ۶۳۵ میلیون یورو رسید.

دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: ارزش صادرات استان در سال ۱۴۰۲ به ۴۵۱ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۳ به ۵۱۸ میلیون یورو رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۳۶۱ میلیون یورو تنزل یافت. همچنین میزان صادرات اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه ۷۱ میلیون یورو بوده است.

مهدیخانی با اشاره به توزیع تعهدات ایفا نشده میان فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۰ شرکت یا شخص حقیقی و حقوقی هیچ‌گونه ایفای تعهد ارزی نداشته‌اند. سهم این گروه از مجموع تعهدات ارزی استان حدود پنج درصد، اما سهم آن‌ها از تعهدات ایفا نشده حدود ۲۶ درصد است.

وی افزود: مجموع تعهدات ارزی این گروه حدود ۱۰۵ میلیون یورو برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن به تعداد محدودی از فعالان اقتصادی اختصاص دارد؛ به‌طوری که تعهد ارزی یکی از اشخاص حقیقی حدود ۴۰ میلیون یورو اعلام شده است.

۱۰۴ شرکت زنجانی تمام تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند

دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان در ادامه از ایفای کامل تعهدات ارزی توسط ۱۰۴ شرکت خبر داد و گفت: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان توانسته‌اند تعهدات خود را به‌طور کامل تعیین تکلیف کنند و از این رو، رسیدگی به وضعیت صادرکنندگان باید متناسب با عملکرد هر گروه انجام شود.

وی با اشاره به سهم گروه‌های مختلف از ارز بازگشته به چرخه اقتصادی کشور افزود: شرکت‌هایی که تمام تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، حدود ۳۰ درصد از ارز بازگشتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم شرکت‌های دارای ایفای تعهد ۹۰ تا ۹۹ درصدی حدود ۳۰ درصد و سهم گروه دارای ایفای تعهد ۷۶ تا ۹۰ درصدی حدود ۱۵ درصد بوده است.

مهدیخانی تصریح کرد: بخش عمده فعالان اقتصادی استان بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند؛ با این حال، سهم شرکت‌های فاقد ایفای تعهد از مجموع تعهدات باقی‌مانده قابل توجه است و باید وضعیت این گروه به‌صورت جداگانه بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از رویکردهای متفاوت برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان، گفت: شرکت‌هایی که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند، نباید بدون توجه به عملکردشان با مجموعه‌هایی که هیچ‌گونه ایفای تعهدی نداشته‌اند، در یک گروه قرار گیرند.

دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان در پایان، تمرکز بر شرکت‌های دارای مانده تعهدات بالا، تعیین تکلیف هدفمند شرکت‌های نزدیک به ایفای کامل تعهدات، بررسی ویژه پرونده شرکت‌های فاقد بازگشت ارز و ایجاد سازوکار پایش مستمر و گزارش‌دهی دوره‌ای را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مشکلات این حوزه برشمرد.

وی همچنین بر پیگیری موانع موجود از طریق اتاق بازرگانی تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق علل باقی ماندن تعهدات و تفکیک وضعیت فعالان اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صادراتی استان کمک کند.