منصور شیشه فروش در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نایین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری کنترل سیل و سیل‌خیزی و همچنین آمادگی شهرستان جهت پیشگیری از حوادث پدیده ال نینو از جمله محورهای جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان بود.



وی ادامه داد: شهرستان نایین دارای مسیرهای رودخانه ای به طول ۵۰۰ کیلومتر است که مطالعات ۱۲ کیلومتر از آن انجام شده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای در جهت اجرای مطالعات ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر که توسط پیمانکار و مشاور واگذار شده است، اقدامات لازم را انجام دهند و در رودخانه‌های مهم و پرخطر شهرستان عملیات ساماندهی و لایروبی را انجام دهند.



وی تصریح کرد: حدود ۴۵ سازه تقاطعی پرخطر در شهرستان نایین شناسایی شده است که اداره راهداری و اداره جهاد کشاورزی باید جانمایی این تقاطع‌ها را انجام دهند و تا پیش از بارش‌ها، سازه‌های پرخطر شناسایی شده توسط دهیاری‌ها، جهادکشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصلاح و بازسازی شود.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ارائه گزارش اقدامات توسط مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در جلسه، گفت: ۱۲ میلیارد تومان اعتبار توسط اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان جهت ترمیم و مرمت و ایمن‌سازی بند علی آباد و تکمیل مطالعات بندها و طرح‌های آبخیزداری منطقه تخصیص داده است.



وی افزود: در خصوص اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی نیز توسط منابع طبیعی اعلام شد که ۲۰ هکتار عملیات بیابان زدایی و نهالکاری در پهنه‌های پرخطر در بخش فرسایش بادی اجرا شده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تقویت ماشین آلات امدادی و راهداری شهرستان نایین به علت وجود بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر راه در حوزه روستایی و جاده‌ای توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در جهت اجرای طرح های ایمن‌سازی راه‌ها در برابر مخاطرات و رفع کمبود ماشین‌آلات از دیگری مصوبات این جلسه بود.