جلسه پارلمان عراق برای تکمیل کابینه؛ نامزدهای احتمالی کدامند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، منابع سیاسی عراقی اعلام کردند که فراکسیون‌های سیاسی و احزاب با علی الزیدی نخست وزیر عراق برای برگزاری جلسه روز پنجشنبه پارلمان برای تکمیل کابینه دولت توافق کردند.

بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از رای اعتماد پارلمان به دولت الزیدی، تکمیل کابینه به دلیل اختلافات میان جریان های سیاسی عراقی درخصوص توزیع مناصب و انتخاب نامزدها برای وزارتخانه‌های باقیمانده هنوز انجام نشده است.

کریم علیوی یک نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که طی ساعات گذشته و پس از نشست چارچوب هماهنگی با الزیدی و با توافق با شرکا در فراکسیون‌ها و احزاب، توافق نهایی بر سر برگزاری جلسه پارلمان در روز پنجشنبه این هفته حاصل شد.

علیوی بیان کرد که در جریان جلسه تکمیل کابینه، ۴ معاون نخست وزیر نیز رای اعتماد خواهند گرفت.

او اعلام کرد که معاونان نخست وزیر لیث الخزعلی (برادر قیس الخزعلی)، محمد تمیم (وزیر برنامه ریزی سابق)، محسن المندلاوی (رئیس ائتلاف اساس) و فارس البریفکانی هستند.

به گفته این نماینده پارلمان عراق، نامزدهای وزارتخانه‌های باقیمانده عبارتند از:

صفاء الکنانی برای وزارت ورزش و جوانان

یاسر المالکی برای وزارت کشور

حیدر بهاء برای وزارت آموزش عالی

محمد الموسوی برای وزارت کار

نایف الشمری برای وزارت دفاع

یاسین العیثاوی برای وزارت فرهنگ

محمد علی النعیمی برای وزارت برنامه ریزی

علی الدخیلی برای وزارت گردشگری

محمد صاحب الدراجی برای وزارت فناوری دیجیتال.

علیوی تأکید کرد که علی الزیدی و همه گروههای سیاسی با این اسامی موافقت کرده‌اند و این اسامی در جلسه روز پنجشنبه، بدون هیچ اختلاف یا مانعی تصویب خواهند شد.

وی افزود که نخست‌وزیر نیز طی روزهای گذشته، پیش از نهایی شدن توافق درباره نامزدها، به‌صورت جداگانه با آنان دیدار کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پارلمان عراق در اواسط ماه مه گذشته، پس از رأی‌گیری درباره ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی، به دولت علی الزیدی رأی اعتماد داد؛ اما ۹ وزارتخانه به دلیل اختلافات سیاسی بر سر اسامی نامزدها و نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها میان نیروها و احزاب مشارکت‌کننده در روند سیاسی، همچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.