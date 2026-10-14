به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هم‌زمان با ورود اعتراضات دانشجویی در آلبانی به دومین روز متوالی، روز چهارشنبه آتش‌سوزی در ساختمان وزارت آموزش این کشور در تیرانا رخ داد. به گزارش رسانه آلبانیایی «شکولی»، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

شماری از دانشجویان از دیوار بالا رفتند و وارد محوطه وزارتخانه شدند. هم‌زمان شعله‌های آتش از پنجره طبقه دوم ساختمان دیده می‌شد.

معترضان حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در مقابل وزارتخانه تجمع کردند؛ شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع از روز قبل بیشتر بود. تظاهرکنندگان با استفاده از نرده‌ها مانع ایجاد کردند، سطل‌های زباله و آگهی‌های تبلیغاتی خیابانی را به آتش کشیدند و سنگ و اشیای دیگر به سوی نیروهای پلیس پرتاب کردند.

بعدتر دود سیاه از ساختمان وزارتخانه برخاست. نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش به محل اعزام شدند، در حالی که درگیری‌ها در خیابان‌های اطراف ادامه داشت.

هیئت اتحادیه اروپا در آلبانی با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، خواستار بررسی استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان و خبرنگاران شد.

این هیئت اعلام کرد گزارش‌های مربوط به خشونت بیش از حد پلیس علیه معترضان و خبرنگاران را مدنظر قرار داده است و تأکید کرد اقدامات پلیس باید متناسب باشد و حقوق بنیادین افراد را رعایت کند.

هیئت اتحادیه اروپا همچنین از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و اعلام کرد گفت‌وگوی سازنده راه پیش‌رو برای حل اختلافات است.