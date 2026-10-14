به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و خیبر خرم‌آباد، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با حضور میدانی در محدوده اطراف ورزشگاه، اقدامات لازم را برای تأمین نظم و امنیت مسابقه و تسهیل تردد شهروندان و هواداران دو تیم اجرا می‌کنند.

اجرای تدابیر انتظامی و ترافیکی در اطراف ورزشگاه

مأموران انتظامی با به‌کارگیری تدابیر انتظامی و ترافیکی، مدیریت عبور و مرور خودروها و تسهیل تردد در مسیرهای منتهی به ورزشگاه را در دستور کار دارند.

این اقدامات با هدف کاهش مشکلات ترافیکی، پیشگیری از بروز بی‌نظمی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور هواداران در محل برگزاری مسابقه انجام می‌شود.

تأکید بر امنیت شهروندان و هواداران

تأمین امنیت شهروندان و هواداران دو تیم و کمک به برگزاری ایمن مسابقه فوتبال، از دیگر محورهای حضور مأموران انتظامی در محدوده ورزشگاه است.

حضور میدانی پلیس و مدیریت ترافیک اطراف محل برگزاری مسابقه، با هدف حفظ نظم عمومی و تسهیل رفت‌وآمد تماشاگران و سایر شهروندان انجام می‌شود.