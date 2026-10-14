به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، از تجهیز سالن وزنه‌برداری استان با همکاری فدراسیون و تخصیص اعتبار برای تقویت هیئت وزنه‌برداری خبر داد و تأکید کرد: فراهم‌کردن بستر ورزش جوانان، علاوه بر پرورش استعدادها و تقویت ورزش قهرمانی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اثرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات ورزشی استان اظهار کرد: سالن وزنه‌برداری را با کمک فدراسیون تجهیز می‌کنیم و برای تقویت هیئت وزنه‌برداری استان نیز حمایت لازم را انجام خواهیم داد و اعتباری تخصیص می‌دهیم.

نوری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش جوانان افزود: باید برای ورزش جوانان هزینه کرد؛ چراکه هر اندازه بستر و امکانات ورزشی فراهم شود، به همان نسبت می‌توان در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار بود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت ورزشی برای جوانان، توسعه زیرساخت‌ها را از الزامات شناسایی و پرورش استعدادها و تقویت ورزش قهرمانی دانست