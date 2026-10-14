به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد انوشیروانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور برای تأمین زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های ورزشی با بودجه‌های فعلی سازگار نیست و راه نجات ورزش، توسعه زیرساخت‌هایی است که به‌صورت واقعی و کاربردی ایجاد نشده‌اند؛ هرچند در برخی مناطق امکانات محدودی وجود دارد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در ساخت فضاهای ورزشی افزود: برای نجات ورزش قهرمانی باید به سمت ایجاد سالن‌هایی با متراژ کمتر و سازه‌های سبک حرکت کنیم تا با منابع موجود، امکان توسعه فضاهای ورزشی و دسترسی بیشتر ورزشکاران به امکانات فراهم شود.

انوشیروانی یکی از مشکلات اساسی ورزش کشور را توسعه شهرها بدون گسترش متناسب زیرساخت‌های ورزشی دانست و تصریح کرد: بستر و فضای شهرها بزرگ‌تر شده، اما زیرساخت‌های ورزشی متناسب با این توسعه تغییر نکرده است؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد فضاهای ورزشی متناسب با نیاز مناطق مختلف را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه وزنه‌برداری در ورزش کشور گفت: وزنه‌برداری دومین رشته پرافتخار کشور است و هر جا بستر مناسب ورزش فراهم شده، خاستگاه این رشته نیز شکل گرفته است. ازاین‌رو، توجه به زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه شناسایی استعدادها و پرورش قهرمانان آینده را فراهم کند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پایان با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار خراسان شمالی، از بهمن نوری به‌عنوان مدیری توانمند یاد کرد و توجه ویژه وی به ورزش را عاملی برای تقویت انگیزه و ایجاد تحرک تازه در ورزش استان دانست.