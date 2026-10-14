به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جاسک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی شهر، اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه کانال‌های دفع آب‌های سطحی و احتمال بارندگی، مقرر شده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در مرحله نخست ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع اختصاص یابد.

وی افزود: اجرای طرح دفع آب‌های سطحی باید با اولویت‌بندی محلات دارای مشکلات جدی و با همکاری فرمانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری و دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا اقدامات صورت‌گرفته اصولی باشد و امکان تکمیل طرح در مراحل بعدی نیز فراهم شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارت‌های ناشی از بارندگی، تصریح کرد: اگر برای رفع این مشکلات اقدام نکنیم، خسارت‌های چندبرابری به مردم و تأسیسات وارد می‌شود، بنابراین هزینه‌کرد برای اجرای این طرح‌ها در واقع اقدامی پیشگیرانه و به صرفه است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه آینده جاسک

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای جاسک، بیان کرد: این شهرستان با توجه به چشم‌انداز توسعه سواحل مکران در آینده از کانون‌های مهم جمعیتی منطقه خواهد بود و باید از هم اکنون برای توسعه زیرساخت‌ها تأمین منابع و تهیه طرح‌های مشخص برای شهر، مناطق پیرامونی و روستاهای واقع در حوزه نفوذ آن برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: با توجه به توسعه صنایع و مهاجرت‌های پیش‌بینی‌شده در آینده لازم است زیرساخت‌های موردنیاز جاسک متناسب با ظرفیت‌های پیش‌رو توسعه یابد تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شویم.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های مسکن و امکانات ورزشی

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مسکن ملی و مسکن مهر، فضاهای آموزشی، امکانات بهداشتی و درمانی و فضاهای ورزشی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای تأمین امکانات موردنیاز شهر جاسک استفاده کنیم تا این شهرستان از امکانات متناسب با نیازهای خود برخوردار شود.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به موضوع زمین چمن ورزشی شهر جاسک، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که برای شهر جاسک دنبال می‌کنیم تأمین اعتبار برای اجرای زمین چمن اصلی شهر است.

پیگیری رفع مشکلات آبرسانی به روستاهای جاسک

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین آب روستاهای شرق و غرب جاسک، گفت: با وجود پیگیری‌های انجام شده هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و بسیاری از روستاها همچنان با نوبت‌بندی و جیره‌بندی آب مواجه هستند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و استفاده از اعتبارات استانی و منابع متمرکز ملی مشکلات تأمین آب در منطقه برطرف شود.