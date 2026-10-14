خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در فاصله دقایقی تا آغاز دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بین خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران، ورزشگاه تختی خرم‌آباد حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ هواداران با حضور گسترده در ورزشگاه، خود را برای تماشای یکی از دیدارهای مورد توجه فوتبال ایران آماده کردند.

بر اساس گزارش‌ خبرنگار مهر از فضای پیش از مسابقه، هواداران خیبر بخش عمده سکوها را به خود اختصاص داده بودند و شور و هیجان طرفداران میزبان از ورودی‌های ورزشگاه تا سکوها به چشم می‌خورد.

ازدحام در محدوده ورودی‌ها و تکمیل ظرفیت ورزشگاه نیز از جمله موارد مورد توجه پیش از شروع بازی بود.

شعار «پیام دست طلایی»؛ صدای سرخ‌ها در ورزشگاه تختی

هواداران پرسپولیس نیز در میان جمعیت حاضر در ورزشگاه، با شعار «پیام دست طلایی» حمایت خود را از تیم محبوبشان نشان دادند؛ شعاری که در فضای پرشور پیش از شروع مسابقه به گوش می‌رسید.

در سوی دیگر، هواداران خیبر با پرچم‌ها و شال‌های سبز، حمایت خود را از نماینده لرستان به نمایش گذاشتند تا سکوهای ورزشگاه در آستانه آغاز مسابقه، حال‌وهوایی فوتبالی و پرهیجان داشته باشد.

گرم کردن دو تیم در میان شور هواداران

بازیکنان خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران نیز پیش از آغاز مسابقه وارد زمین شدند و برنامه گرم کردن خود را انجام دادند.

حضور بازیکنان دو تیم در زمین، در کنار تشویق هواداران، بخشی دیگر از تصاویر و حواشی پیش از سوت آغاز بازی را شکل داد.

دیدارهای دوستانه و خوش‌وبش بازیکنان سابق

از دیگر اتفاقات قابل توجه پیش از مسابقه، خوش‌وبش بیفوما با سبحان پسندیده و سجاد دانایی، هم‌تیمی‌های سابقش، بود؛ دیداری دوستانه که در حاشیه آماده‌سازی دو تیم برای مسابقه رقم خورد.

همچنین یاسین سلمانی، دانیال ایری و ابوالفضل جلالی با مهدی عبدی خوش‌وبش کردند؛ لحظاتی که فضای میان برخی بازیکنان را پیش از شروع رقابت نشان می‌داد.

حضور مهدی عبدی با فرزندش در ورزشگاه

مهدی عبدی، مهاجم سابق پرسپولیس و بازیکن فعلی خیبر خرم‌آباد، نیز با لباس شخصی و به همراه فرزندش در ورزشگاه تختی حضور یافت.

حضور او در ورزشگاه، یکی دیگر از حاشیه‌های مورد توجه پیش از آغاز دیدار بود.

آتش‌بازی هواداران خیبر پیش از سوت آغاز

هواداران خیبر نیز پیش از شروع مسابقه با آتش‌بازی، شور و هیجان خود را به نمایش گذاشتند.

فضای سکوها و استقبال گسترده تماشاگران، جلوه‌ای ویژه به ورزشگاه تختی بخشیده بود؛ جایی که بخش عمده جمعیت حاضر، برای حمایت از سبزپوشان لرستانی به ورزشگاه آمده بودند.

خوش‌وبش حسین ابرقویی با هم‌تیمی‌های سابق

حسین ابرقویی، مدافع پرسپولیس تهران، نیز پیش از آغاز مسابقه با سرمربی و بازیکنان خیبر خرم‌آباد خوش‌وبش کرد.

ابرقویی که سابقه بازی برای تیم لرستانی را در کارنامه دارد، پیش از شروع این دیدار با چهره‌های آشنای خود دیدار کرد؛ لحظاتی دوستانه که در کنار دیگر دیدارهای بازیکنان سابق دو تیم، از حاشیه‌های جالب پیش از سوت آغاز مسابقه بود.

نقص تور دروازه؛ آغاز دیدار با ۵ دقیقه تأخیر

دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران به دلیل بروز مشکل در تور دروازه، با تأخیر آغاز شد. مسئولان پیش از شروع مسابقه برای رفع این مشکل اقدام کردند و در نهایت، بازی با پنج دقیقه تأخیر به جریان افتاد.

دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران در چارچوب مسابقه معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد آغاز شد.