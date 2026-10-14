به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، اظهار کرد: خراسان شمالی از نظر زیرساخت‌های اجرایی و فناوری، آمادگی خوبی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمامی سطوح ستادی و شهرستانی دارد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و دست‌اندرکاران انتخابات باید بلافاصله پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات، جدول زمان‌بندی و مراحل قانونی و اجرایی را با دقت و انضباط بیشتری دنبال کنند.

رستمی با تأکید بر ضرورت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات گفت: با همکاری شرکت مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل، تمامی سایت‌های BTS نیازمند تعمیر باید شناسایی و سرویس شوند تا از بروز اختلال در ارتباطات و فرایندهای اجرایی انتخابات جلوگیری شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به حساسیت و اهمیت این دوره از انتخابات در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: رعایت بی‌طرفی و قانون‌مداری، حفظ سرمایه اجتماعی و برگزاری انتخاباتی سالم، از اولویت‌های اصلی ستاد انتخابات استان است.

وی همچنین از ممنوعیت حفاری‌ها در محدوده زمانی پنج روز پیش از برگزاری انتخابات تا دو روز پس از آن خبر داد و افزود: این موضوع باید با هماهنگی کمیسیون حفاری استان پیگیری شود تا از بروز اختلال در زیرساخت‌ها و خدمات شهری در روزهای برگزاری انتخابات جلوگیری شود.

رستمی با تأکید بر ضرورت آموزش کاربران و تمامی عوامل اجرایی انتخابات خاطرنشان کرد: همه دست‌اندرکاران باید به آمادگی صددرصدی برسند و مانورهای پیش‌بینی‌شده را جدی بگیرند تا در روز برگزاری انتخابات، فرایندها بدون دغدغه و با آمادگی کامل اجرا شود.