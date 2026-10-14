به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکوری عصر چهارشنبه در جشن شکرگزاری برداشت برنج شهرستان میانه با اشاره به سابقه طولانی کشت این محصول اظهار کرد: برنج از محصولات باسابقه کشاورزی میانه است و از سال ۱۳۷۴ تغییراتی در شیوه‌های تولید و بهره‌برداری از منابع آب و خاک برای کشت آن شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش از این حدود ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت برنج اختصاص داشت، افزود: در راستای رعایت الگوی کشت، سطح زیر کشت این محصول به ۵۵۰۰ هکتار کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال ۳۰ هزار تن شلتوک و ۱۷ هزار تن برنج در میانه تولید خواهد شد.

شکوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت برنج میانه گفت: جایگزینی ارقام کیفی به‌جای ارقام کم‌بازده، توسعه کشت نشایی و استفاده از کمباین‌های تخصصی برنج از جمله اقداماتی است که در این بخش دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ دستگاه کمباین برنج و ۲۲۰ دستگاه نشاکار در این شهرستان فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز برای توسعه تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز کشت برنج انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه، ثبت رقم «برنج گرده میانه» را از ظرفیت‌های مهم کشاورزی منطقه دانست و با اشاره به کیفیت این محصول عنوان کرد: توسعه بازار فروش، بسته‌بندی مناسب و فراهم‌کردن زمینه صادرات برنج میانه از برنامه‌های پیش‌رو است.

به گفته وی، تحقق این هدف به حمایت از تولیدکنندگان، گسترش بازارهای هدف و استفاده مستمر از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه نیاز دارد.

تأکید بر بیمه شالیزارها و تأمین حقابه کشاورزان

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت بیمه‌ای از شالیکاران اظهار کرد: کشت برنج باید در اولویت برنامه‌های بیمه محصولات کشاورزی قرار گیرد تا در صورت بروز خسارت‌های احتمالی، از تحمیل زیان‌های اقتصادی به کشاورزان جلوگیری شود.

شکوری همچنین خواستار تقویت فعالیت‌های پژوهشی و خدمات تخصصی مرکز تحقیقات برنج شد و تأکید کرد: این مجموعه می‌تواند با گسترش پژوهش‌ها و ارائه خدمات تخصصی، نقش مؤثرتری در افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت تولید برنج میانه داشته باشد.

وی مدیریت منابع آب را از موضوعات مهم بخش کشاورزی شهرستان برشمرد و با اشاره به اینکه حدود یک‌سوم آب‌های جاری آذربایجان شرقی از میانه عبور می‌کند، گفت: تأمین حقابه کشاورزان میانه از سد سهند یکی از مطالبات مهم بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان است.

تولید بیش از ۹۰ هزار تن گندم در میانه

شکوری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کشاورزی میانه در تولید سایر محصولات اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۹۰ هزار تن گندم در این شهرستان تولید شده که ۴۸ هزار تن آن به‌صورت تضمینی خریداری شده است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد تولید سیب میانه در سال جاری از ۱۷۰ هزار تن فراتر برود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه با اشاره به نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی حتی در دوران جنگ نیز به فعالیت و تولید ادامه دادند و خدمات‌رسانی به آنان متوقف نشد.

وی ادامه داد: استمرار تولید و نبود کمبود در زمینه نان و کالاهای اساسی در آن دوره، حاصل تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان و همکاری دستگاه‌های اجرایی بود.

شکوری در پایان بر ضرورت تداوم حمایت از تولیدکنندگان، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و توسعه روش‌های نوین کشت برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی در میانه تأکید کرد.