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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

دستگیری ۶ عامل نزاع دسته‌جمعی بر سر اختلافات ملکی در دورود

دستگیری ۶ عامل نزاع دسته‌جمعی بر سر اختلافات ملکی در دورود

دورود- فرمانده انتظامی شهرستان دورود از شناسایی و دستگیری ۶ عامل نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان، اظهار داشت: در پی وقوع درگیری و نزاع دسته‌جمعی، اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری ۶ عامل درگیری

فرمانده انتظامی دورود افزود: مأموران انتظامی پاسگاه ژان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات لازم، هویت ۶ نفر از عوامل این درگیری را شناسایی کردند.

نوریان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی، افراد شناسایی‌شده را دستگیر کردند.

اختلافات ملکی؛ انگیزه اعلام‌شده متهمان

وی با اشاره به اظهارات متهمان درباره علت وقوع درگیری تصریح کرد: افراد دستگیرشده، انگیزه خود از این اقدام را اختلافات ملکی عنوان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با افرادی که نظم و امنیت عمومی را برهم بزنند، برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6978184

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