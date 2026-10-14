حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خسارت‌های واردشده عمدتا ظاهری و محدود به تخریب چند ساختمان بوده است و آسیبی که بتواند صنعت فضایی کشور را فلج کند، نداشته‌ایم.

رئیس سازمان فضایی ایران، با بیان اینکه صنعت فضایی ایران صنعتی کاملاً بومی و متکی بر دانش و تخصص داخلی است، افزود: آسیب‌های اخیر به ساختمان‌ها محدود بوده و تاثیری بر فرآیندها و فعالیت‌های فضایی کشور نداشته است.

وی با تأکید بر حفظ سرمایه‌های انسانی و فناورانه این صنعت بیان کرد: نیروی انسانی نخبه، دانش و فناوری بومی، مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان فضایی کشور هستند که حفظ شده‌اند و در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

سالاریه با اشاره به اینکه فعالیت‌های فضایی کشور به چند ساختمان محدود نمی‌شود، بیان کرد: صنعت فضایی کشور به چهار ساختمان وابسته نیست که با تخریب آن‌ها فعالیت‌های این حوزه مختل شود؛ چراکه ظرفیت اصلی این صنعت، دانش، تخصص و توانمندی نیروی انسانی آن است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره‌های ایران در طول جنگ رمضان و پس از آن با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشده‌اند و فعالیت خود را با قدرت ادامه می‌دهند.