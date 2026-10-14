به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری عصر چهارشنبه در جشن شکرگزاری برداشت برنج شهرستان میانه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تثبیت سطح کشت این محصول اظهار کرد: در سال‌های گذشته، کشت برنج خارج از استان‌های شمالی با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما با ارائه مستندات کارشناسی به وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت نزدیک به ۸ هزار هکتار برنج برای آذربایجان شرقی مورد پذیرش قرار گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی برنج در میانه افزود: محصول تولیدی این شهرستان از کیفیت مطلوبی برخوردار است و قابلیت رقابت با برنج تولیدی استان‌های شمالی را دارد. با توجه به آب‌بر بودن این محصول، رعایت الگوی کشت، مدیریت منابع آب و استفاده از روش‌های نوین تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نادری با اشاره به ضرورت حمایت از شالیکاران تصریح کرد: پیگیری پوشش بیمه‌ای محصول برنج را در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم این موضوع به نتیجه برسد. همچنین توسعه استفاده از ارقام جدید برنج، بهره‌گیری از آخرین یافته‌های مؤسسه تحقیقات برنج و استفاده از ظرفیت کشاورزان پیشرو، از جمله برنامه‌های سازمان برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در زنجیره ارزش برنج میانه خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند زمینه بهره‌برداری اقتصادی بیشتر از ظرفیت‌های این محصول را فراهم کند. کاه و کلش برنج به‌عنوان منبع سیلیس، کاربردهای متنوعی دارد و سبوس برنج نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده برخوردار است. از این رو، سرمایه‌گذاری در صنایع جانبی برنج می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای منطقه ایجاد کند.

وی در ادامه، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و واحدهای تولیدی را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی دانست و گفت: آذربایجان شرقی در این حوزه عملکرد قابل‌توجهی داشته و از استان‌های برتر کشور است و شهرستان میانه نیز به‌تنهایی ۵۰ درصد عملکرد استان در این زمینه را به خود اختصاص داده که شایسته تقدیر است.

نادری افزود: شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی امکان دسترسی به اطلاعات دقیق تولیدکننده و شرایط تولید را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند و به شناسایی تولیدکنندگان خوش‌سابقه، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد در بازار کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه، در کنار پیامدهای جنگ رمضان، جنگ ۴۰ روزه، تحریم‌ها، محاصره دریایی و برخی موارد تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۵ از قبیل افزایش هزینه گمرکی، هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. از این رو، بررسی قیمت محصولات کشاورزی باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و شرایط اقتصادی تولیدکنندگان انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی محصولات خود را با حاشیه سود محدودی عرضه می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصولات بدون توجه به تغییر هزینه نهاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر تولید ثابت بماند. حمایت از تولیدکننده و توجه به پایداری تولید، در کنار تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.