به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از بهره‌برداری راه‌آهن چابهار - زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در صورت تداوم روند فعلی اجرای پروژه، این خط ریلی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: عملیات ریل‌گذاری این پروژه حدود یک ماه پیش به پایان رسید و در حال حاضر، عملیات جوشکاری ریل‌ها و اقدامات باقی‌مانده برای بهره‌برداری از آن در حال انجام است.

براساس اعلام شرکت ساخت، بازوند با اشاره به رصد هفتگی روند اجرای پروژه از سوی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

اتصال چابهار به شبکه ریلی؛ گامی مهم در تکمیل کریدور شمال - جنوب

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت راه‌آهن چابهار - زاهدان در تکمیل کریدور شمال - جنوب کشور تصریح کرد: اتصال زاهدان به چابهار یکی از حلقه‌های مفقوده این کریدور است و با تکمیل این پروژه، ارتباط شبکه ریلی کشور با آب‌های آزاد برقرار خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل کشور ایفا کند.

وی با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر در این پروژه گفت: عملیات اجرایی با جدیت دنبال می‌شود و از نظر تأمین تجهیزات نیز مشکلی وجود ندارد.

بازوند همچنین از ابلاغ چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه خبر داد و اظهار کرد: تأمین منابع مالی طرح با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در حال پیگیری است و اعتبار ابلاغ‌شده از محل منابع حاصل از فروش نفت و در چارچوب مجوزهای مربوط تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل راه‌آهن چابهار - زاهدان افزود: حدود ۴۸۰ کیلومتر از مسیر خاش تا چابهار باقی مانده بود که قرار است امسال تکمیل شود و با بهره‌برداری از این مسیر، اتصال شبکه ریلی کشور از دریای خزر به آب‌های آزاد برقرار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال - جنوب و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور دارد و بهره‌برداری از آن می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و ترانزیت ایران را ارتقا دهد.