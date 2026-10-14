به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران‌کازمتیکا که روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار شد، ضمن قدردانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور، فعالیت صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی کنونی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: برنامه‌ریزی وزارت صمت در حوزه سیاست‌گذاری و تأمین نهاده‌های تولید، با همکاری بانک مرکزی و بر مبنای دو اصل اساسی «صیانت از منابع ارزی کشور» و «حفظ تولید» دنبال می‌شود.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های پیش‌روی اقتصاد و صنعت کشور اظهار کرد: احتمالاً در یک سال آینده نیز با شرایط متغیری مواجه خواهیم بود و بر همین اساس، سیاست‌های ارزی متناسب با اولویت‌های تولید و محدودیت منابع تنظیم می‌شود.

انصاری با اشاره به واردات حدود ۹ میلیارد دلاری صنایع عمومی در سال گذشته افزود: در ۶ ماه گذشته نیز تلاش شده تأمین ارز متناسب با روند سال قبل ادامه پیدا کند؛ با این‌ حال، افزایش قیمت‌های جهانی و کاهش ظرفیت تولید، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.

معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید کشور، از طراحی و اجرای سه مسیر تأمین ارز در کنار ارز بانکی خبر داد.

وی توضیح داد: نخستین مسیر، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود تولیدکنندگان است که در چارچوب برنامه تقویت صادرات، تسهیل آن با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود.

به گفته انصاری، مسیر دوم استفاده از ارز صادراتی دیگران از طریق سازوکار معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز است. برنامه وزارت صمت آن است که بیش از ۱۱۰۰ کد تعرفه در صنایع عمومی تحت پوشش روش‌های صادرات خود و صادرات دیگران قرار گیرند.

وی، سومین مسیر را استفاده از سپرده ارزی خود و دیگران عنوان کرد و افزود: برای این روش نیز حدود ۸۵۰ کد تعرفه در صنایع عمومی در نظر گرفته شده است تا امکان تأمین ارز متناسب با نیاز واحدهای تولیدی فراهم شود.

انصاری در انتها ضمن تقدیر از شرکت‌های آرایشی و بهداشتی از ایشان خواست برای تحقق شعار این دوره نمایشگاه ایران‌کازمتیکا (ایران زیبا می‌ماند) خستگی‌ناپذیر به تلاش خود ادامه دهند.