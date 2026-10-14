به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان البرز، محمد انصاری، در اجلاس مدیران کل استان‌های منتخب کشور که با محوریت تدوین و اجرای نقشه راه زنجیره‌های ارزش در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اولویت‌های راهبردی البرز در توسعه زنجیره‌های ارزش تولیدی، بر ضرورت عبور از رویکردهای کلی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی هدفمند، تقسیم کار ملی و حمایت عملیاتی از زنجیره‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و تدوین زنجیره‌های ارزش استان، تصریح کرد: تحقق اهداف این برنامه ملی، علاوه بر راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مستلزم تعریف دقیق مسئولیت‌ها و ایفای نقش مؤثر سایر دستگاه‌های کلیدی کشور در حوزه تأمین مالی، تسهیل صدور مجوزها، آمایش سرزمین و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

انصاری با تشریح محورهای اصلی برنامه‌ریزی استان البرز در حوزه زنجیره‌های ارزش، دارو، صنایع نساجی، خودرو و قطعه‌سازی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی مبتنی بر غلات را از مهم‌ترین زنجیره‌های مورد توجه استان برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی البرز، حضور برندهای ملی و توانمندی‌های تولیدی این استان اظهار کرد: تدوین نقشه راه زنجیره‌های ارزش باید بر پایه شناخت دقیق مزیت‌های صنعتی، ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی، پیوند میان حلقه‌های تولید و قابلیت‌های توسعه‌ای هر منطقه انجام شود تا زمینه افزایش ارزش افزوده، تقویت توان رقابتی صنایع و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

مدیرکل صمت استان البرز همچنین با اشاره به گزارش تدوین‌شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان، بخشی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شناسایی‌شده البرز را تشریح کرد و بر ضرورت تبدیل مطالعات و اسناد راهبردی به برنامه‌های اجرایی و قابل ارزیابی تأکید داشت.

زنجیره‌های ارزش؛ مأموریتی فراتر از وزارت صمت

دکتر انصاری با تأکید بر ضرورت تقسیم کار ملی در اجرای نقشه راه زنجیره‌های ارزش، خواستار تعیین نقش عملیاتی و مسئولیت‌پذیری مؤثر دستگاه‌های مرتبط در کنار وزارت صمت شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در راهبری و پیشبرد این برنامه، خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف زنجیره‌های ارزش نیازمند هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی است که هر یک بخشی از الزامات توسعه و پشتیبانی این زنجیره‌ها را بر عهده دارند.

به گفته وی، بانک مرکزی باید در تأمین و تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز زنجیره‌های تدوین‌شده نقش مؤثرتری ایفا کند؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و اصلاح رویه‌های مرتبط، زمینه فعالیت روان‌تر بنگاه‌ها را فراهم آورد.

وی همچنین بر ضرورت ایفای نقش مؤثر وزارت کشور در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تداخل در فرآیند پیگیری و راهبری زنجیره‌های ارزش تأکید کرد و بازنگری در اسناد آمایش سرزمین و هم‌راستاسازی برنامه‌های توسعه‌ای با مزیت‌های واقعی مناطق را از الزامات مهمی دانست که سازمان برنامه و بودجه باید در آن نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل صمت استان البرز تأکید کرد: راهبری ملی زنجیره‌های ارزش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مسئولیت هر دستگاه، ابزارهای پشتیبانی و سازوکار اجرای برنامه‌ها به‌صورت روشن و عملیاتی تعریف شود.

ضرورت تدوین برش شهرستانی؛ عبور از برنامه‌ریزی کلی به اقدام هدفمند

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین برش شهرستانی زنجیره‌های ارزش را یکی از ضرورت‌های تکمیل برنامه‌ریزی صنعتی در استان‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی در همه شهرستان‌ها یکسان نیست، تصریح کرد: برای اثربخشی نقشه راه زنجیره‌های ارزش، لازم است ضمن تعیین اولویت‌های ملی، سهم و نقش هر استان و شهرستان در حلقه‌های مختلف تولید مشخص شود و حمایت‌ها بر مبنای ظرفیت‌های واقعی، نیازهای توسعه‌ای و قابلیت تکمیل زنجیره‌ها هدفمند شود.

به گفته وی، این رویکرد می‌تواند ضمن جلوگیری از پراکندگی منابع و موازی‌کاری، زمینه شکل‌گیری پیوندهای مؤثرتر میان واحدهای صنعتی، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت مزیت‌های رقابتی مناطق را فراهم کند.

وی بر ضرورت همراهی راهبری ملی وزارت صمت با برنامه‌ریزی اجرایی در سطح استان‌ها تأکید کرد تا زنجیره‌های ارزش از سطح اسناد و مطالعات فراتر رفته و به چارچوبی مشخص برای هدایت حمایت‌ها، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه تولید تبدیل شوند.

مدیریت ناترازی انرژی باید با واقعیت‌های صنعتی استان‌ها متناسب باشد

مدیرکل صمت استان البرز در ادامه، با اشاره به چالش ناترازی انرژی و آثار آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، خواستار بازنگری در رویکردهای مدیریت بار و اتخاذ تصمیمات متناسب با ساختار اقتصادی و صنعتی استان‌ها شد.

وی با بیان اینکه استان البرز از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود، تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت انرژی باید با در نظر گرفتن سهم واقعی بخش‌های مختلف از مصرف انرژی، میزان بهره‌وری، ظرفیت تولید و آثار محدودیت‌ها بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی برای مدیریت ناترازی انرژی، ضروری است میان جایگاه صنعتی استان‌ها و سهم واقعی بخش صنعت از مصرف انرژی تناسب برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات اتخاذشده، بدون توجه به واقعیت‌های آماری و اقتصادی، فشار نامتناسبی بر واحدهای تولیدی وارد نکند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در دوره‌های محدودیت انرژی افزود: حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در فعالیت صنایع، مستلزم تصمیم‌گیری کارشناسی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و توجه هم‌زمان به الزامات مدیریت انرژی و ضرورت تداوم تولید است.

از تدوین نقشه راه تا اجرای میدانی؛ مطالبه البرز برای پشتیبانی مؤثر از تولید

حضور مدیرکل صمت استان البرز در این اجلاس، فرصتی برای تبیین ظرفیت‌های صنعتی استان، طرح الزامات اجرایی توسعه زنجیره‌های ارزش و انعکاس ضرورت‌های بخش تولید در سیاست‌گذاری‌های ملی بود.

مجموع محورهای مطرح‌شده از سوی دکتر انصاری بر یک ضرورت کلیدی تأکید دارد: توسعه صنعتی پایدار، با تدوین اسناد راهبردی به‌تنهایی محقق نمی‌شود؛ بلکه به تقسیم کار ملی، تأمین مالی مؤثر، تسهیل مقررات، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تصمیم‌گیری منصفانه و کارشناسی در حوزه انرژی نیاز دارد.

رویکردی که می‌تواند با پیوند دادن ظرفیت‌های صنعتی استان البرز به سیاست‌های ملی توسعه، مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید، افزایش ارزش افزوده، تقویت سرمایه‌گذاری و پایداری اشتغال را هموارتر سازد.