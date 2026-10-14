آیت الله قربانی با فضیلت های اخلاقی خود مردم را جذب می کرد

آیت‌الله سیدعلی حسینی اشکوری در حاشیه مراسم تشییع و تدفین آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ارتحال این عالم برجسته، اظهار کرد: فضیلت‌های اخلاقی آیت‌الله قربانی موجب شده بود که افراد از اقشار مختلف جامعه، از فرهیختگان و مسئولان گرفته تا مردم عادی، به ایشان علاقه‌مند باشند و امروز نیز این حضور گسترده و تأثر مردم در مراسم تشییع، بیانگر همین جایگاه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه علمی و تبلیغی آیت‌الله قربانی افزود: خطبه‌های ایشان در دوران مسئولیت، شناخته‌شده و مورد توجه بود و آن مرحوم در عرصه‌های علمی و تبلیغی نقش مؤثری داشت.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و مشکلات معیشتی مردم، ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی، مشکلات موجود برطرف شود و مردم بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند.

آیت‌الله اشکوری همچنین از مسئولانی که در کنار مردم حضور دارند، قدردانی کرد و گفت: از مسئولان محترم، به‌ویژه مسئولان اجرایی، تشکر می‌کنیم که در کنار مردم و در میان آنان حضور دارند.

وی با اشاره به حضور استاندار گیلان و دیگر مسئولان در مراسم تشییع آیت‌الله قربانی، بر ضرورت قدردانی متقابل مردم و مسئولان تأکید کرد و افزود: مردم باید قدر مسئولان خود را بدانند و مسئولان نیز باید قدر این ملت وفادار را بدانند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، وفاداری متقابل مردم و مسئولان را نعمتی الهی دانست و تصریح کرد: این همدلی از برکات اسلام و رهبری امام است و باید قدر آن را دانست.