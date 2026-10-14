به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تلواری عصر امروز چهارشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت کاراته خراسان جنوبی که به ریاست وی برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از هیئت‌های ورزشی و توسعه زیرساخت‌ها، از اولویت‌های ورزش استان خراسان جنوبی است.

برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه کاراته

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و توسعه رشته کاراته در سطح استان تأکید کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند کاراته استان اظهار کرد: شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی، حمایت از ورزشکاران مستعد و قهرمان، تقویت جایگاه مربیان و داوران و توجه به توسعه این رشته در شهرستان‌ها باید در اولویت برنامه‌های هیئت کاراته استان قرار گیرد.

لزوم تدوین برنامه‌های عملیاتی

تلواری همچنین بر لزوم تعامل سازنده هیئت کاراته با اداره کل ورزش و جوانان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای جایگاه کاراته استان در رقابت‌های ملی تأکید کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، هم‌افزایی، انسجام مدیریتی و تلاش مستمر برای رشد و اعتلای ورزش استان را از عوامل مؤثر در موفقیت هیئت‌های ورزشی دانست و خواستار پیگیری جدی برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده این هیئت شد.

تلواری با بیان اینکه کاراته‌کاران معمولاً در بسیاری از رقابت‌ها حضور داشته‌اند، افزود: واقعیت این است که کاراته ما خسته است و با احترام به رئیس جوان این هیئت، باید بگویم عملکرد ارائه‌شده با انتظاراتی که ایجاد شده، منطبق نیست.

وی با اشاره به وضعیت رشته‌های رزمی در استان گفت: عملکرد رشته‌هایی مانند تکواندو بیشتر از کاراته دیده می‌شود؛ ازاین‌رو، خواستار حضور فعال‌تر این هیئت و تدوین برنامه‌ای جامع و کامل هستیم.

ضرورت برنامه‌محور بودن هیئت‌های ورزشی

تلواری با بیان اینکه از همه چالش‌ها و مشکلات موجود آگاه هستیم، افزود: همه هیئت‌های ورزشی باید برنامه‌محور باشند و نباید تنها شرکت در رقابت‌های کشوری را ملاک عملکرد مطلوب یک هیئت ورزشی دانست.

وی در ادامه با طرح این پرسش که با وجود یک‌هزار و ۴۲۰ ورزشکار بیمه‌شده در رشته کاراته، سهم استان در کشور در این زمینه کجاست؟، اظهار کرد: در این رشته باید برای توسعه ورزش قهرمانی تلاش بیشتری انجام شود تا دست‌کم دو نفر از ورزشکاران خراسان جنوبی در تیم ملی حضور داشته باشند.