حواشی نیمه اول در ورزشگاه تختی؛حملات خطرناک خیبر و لغو پنالتی پرسپولیس

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی خرم‌آباد در نیمه نخست با موقعیت‌های حساس و اتفاقات قابل توجهی همراه بود؛ خیبر در دقایق ابتدایی برای رسیدن به گل فشار آورد و پرسپولیس نیز در ادامه تلاش کرد با استفاده از موقعیت‌های خود دروازه میزبان را تهدید کند.

تیکدری مانع گل زودهنگام خیبر شد

خیبر در دقایق ابتدایی مسابقه موقعیتی خطرناک روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد، اما مهدی تیکدری با قطع توپ در لحظه آخر مانع ادامه حمله و احتمال باز شدن دروازه سرخ‌پوشان شد. این صحنه می‌توانست پرسپولیس را در همان دقایق ابتدایی با دردسر مواجه کند.

دقیقه ۱۹؛ کرنر خطرناک پرسپولیس

پرسپولیس در دقیقه ۱۹ از روی یک ضربه کرنر موقعیت خطرناکی ایجاد کرد، اما مدافعان خیبر با واکنش به‌موقع توپ را از محوطه خطر دور کردند تا این فرصت برای سرخ‌پوشان به گل تبدیل نشود.

فرصت از دست‌رفته ابرقویی

حسین ابرقویی در دقیقه ۲۱ در موقعیتی مناسب برای گلزنی قرار گرفت، اما در ضربه نهایی نتوانست به‌خوبی با توپ ارتباط برقرار کند و فرصت پرسپولیس از دست رفت. این صحنه یکی از موقعیت‌هایی بود که می‌توانست جریان بازی را تغییر دهد.

شوت اورونوف با اختلاف اندک به بیرون رفت

اوستون اورونوف در دقیقه ۳۱ با شوتی خطرناک دروازه خیبر را تهدید کرد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا پرسپولیس در آستانه رسیدن به گل قرار بگیرد، بدون آنکه از این موقعیت بهره‌ای ببرد.

دقیقه ۳۴؛ پنالتی پرسپولیس پس از بازبینی VAR لغو شد

مهم‌ترین اتفاق نیمه نخست در دقیقه ۳۴ رقم خورد؛ پس از برخوردی روی اوستون اورونوف، داور به سود پرسپولیس اعلام پنالتی کرد. با این حال، صحنه برای بررسی بیشتر به کمک داور ویدئویی ارجاع شد.

بیژن حیدری، داور وسط مسابقه، برای بازبینی صحنه به کنار زمین رفت و پس از مشاهده تصاویر، تصمیم اولیه خود را تغییر داد و پنالتی پرسپولیس را لغو کرد.

این تصمیم یکی از حساس‌ترین لحظات نیمه نخست بود و واکنش‌های دو طرف را به دنبال داشت.

دقیقه ۴۲؛ حمله خطرناک خیبر و دفع توپ به کرنر

در دقیقه ۴۲، خیبر خرم‌آباد بار دیگر روی دروازه پرسپولیس خطرساز شد. عیسی مرادی در جریان این حمله موقعیتی خطرناک ایجاد کرد که در نهایت با دخالت مدافعان پرسپولیس، توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۴۳؛ فرصت سرگیف از دست رفت

در دقیقه ۴۳، ایگور سرگیف برای به ثمر رساندن گل تلاش کرد، اما ضربه او راهی خارج از زمین شد و این موقعیت نیز برای پرسپولیس ثمری نداشت.

شوت خطرناک اورونوف و اعلام وقت اضافه

اوستون اورونوف نیز با ضربه‌ای خطرناک دروازه خیبر را تهدید کرد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه میزبان عبور کرد تا پرسپولیس بار دیگر در آستانه گلزنی قرار بگیرد.

در پایان ۴۵ دقیقه نخست، داور مسابقه پنج دقیقه وقت اضافه اعلام کرد؛ زمانی که با توجه به توقف بازی و بازبینی صحنه مشکوک به پنالتی با کمک داور ویدئویی در نظر گرفته شد.

ثانیه‌های پایانی؛ ضربه آکروباتیک اورونوف به بیرون رفت

در ثانیه‌های پایانی وقت‌های اضافه نیمه نخست، اوستون اورونوف با ضربه قیچی‌برگردان فرصت مناسبی برای گلزنی پرسپولیس ایجاد کرد، اما توپ از چارچوب دروازه خیبر خارج شد تا این موقعیت عالی نیز برای سرخ‌پوشان از دست برود و نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل

نیمه نخست دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی خرم‌آباد در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

دو تیم در این نیمه موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما تلاش‌های مهاجمان و بازیکنان هجومی دو تیم به باز شدن دروازه‌ها منجر نشد.

ضربه بازیکن پرسپولیس به کمر عیسی مرادی

یکی دیگر از صحنه‌های مورد توجه نیمه نخست، برخورد شدید یکی از بازیکنان پرسپولیس با کمر عیسی مرادی، مهاجم خیبر خرم‌آباد، بود.

اعضای کادر فنی خیبر معتقد بودند این برخورد از چشم تیم داوری دور مانده و باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این صحنه نیز از جمله مواردی بود که در جریان نیمه نخست، زمینه‌ساز اعتراض از سوی نیمکت خیبر شد.

تشویق پرشور خیبری‌ها در ورزشگاه تختی

هواداران خیبر خرم‌آباد در طول نیمه نخست با شور و حرارت فراوان تیم محبوب خود را تشویق کردند و با حمایت مستمر از سبزپوشان لرستانی، فضای پرهیجانی در ورزشگاه تختی به وجود آوردند.

بخش عمده سکوها در اختیار هواداران خیبر بود و تشویق‌های یکپارچه آنان، حال‌وهوای ویژه‌ای به این دیدار بخشید.

نیمه نخست مسابقه با ثبت این موقعیت‌ها و تصمیم مهم داوری دنبال شد؛ دو تیم برای رسیدن به گل تلاش کردند، اما صحنه‌های حساس این نیمه، از حملات ابتدایی خیبر تا موقعیت‌های پرسپولیس و بازبینی VAR، از مهم‌ترین حواشی بازی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد بود.