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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

مارین لوپن: به کمک‌های مالی پاریس به اوکراین پایان می‌دهیم

مارین لوپن: به کمک‌های مالی پاریس به اوکراین پایان می‌دهیم

رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه و نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۷ وعده داد تا در صورت رسیدن به کاخ الیزه، به کمک‌ های مالی پاریس به اوکراین پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه و نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۷ در این کشور امروز چهارشنبه در سخنانی متعهد شد که به کمک‌ های مالی پاریس به اوکراین پایان دهد.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۷ همچنین وعده داد که در صورت رسیدن به الیزه، با تلاش این کشور برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کند و در تحریم‌ های اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز تجدیدنظر نماید.

مارین لوپن در ادامه افزود: ما تاکنون ۹۰ میلیارد یورو وام [برای اوکراین] در نظر گرفته‌ایم که سهم فرانسه از آن ۱۸ میلیارد یورو می‌شود؛ ۱۸ میلیارد یورو واقعاً رقم هنگفتی است.

به گزارش خبرگزاری راشا تودی، لوپن در نظرسنجی‌ها برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری فرانسه، پیشتازی قابل‌توجهی دارد.

کد مطلب 6978217

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