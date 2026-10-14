خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نیمه دوم دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی خرم‌آباد با افزایش حملات و خلق موقعیت‌های خطرناک از سوی دو تیم دنبال شد؛ جایی که درخشش دروازه‌بان‌ها، به‌ویژه محمدرضا دیناروند، مانع از تغییر نتیجه شد.

تعویض زودهنگام خیبر در آغاز نیمه دوم

خیبر خرم‌آباد در دقایق ابتدایی نیمه دوم نخستین تعویض خود را انجام داد و سجاد دانایی به جای حسین شنانی وارد زمین شد تا کادر فنی میزبان با تغییر در ترکیب، شرایط بازی را مدیریت کند.

دقیقه ۵۰؛ فرصت پرسپولیس پس از اشتباه مدافعان خیبر

در دقیقه ۵۰، اشتباه مدافعان خیبر موقعیت مناسبی برای علی علیپور ایجاد کرد، اما مدافعان میزبان در ادامه توانستند توپ را از منطقه خطر دور کنند و اجازه ندهند این فرصت به گل تبدیل شود.

ادای احترام هواداران خیبر به شهدای مدرسه میناب

در جریان مسابقه، هواداران خیبر با برافراشتن تصاویر شهدای مدرسه میناب، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. این اقدام فرهنگی در کنار شور و هیجان سکوها، از جلوه‌های متفاوت این دیدار بود.

دقیقه ۶۱؛ دو تعویض هم‌زمان پرسپولیس

کادر فنی پرسپولیس در دقیقه ۶۱ دست به دو تعویض زد و تیوی بیفوما و شهرآبادی را به جای اوستون اورونوف و ایگور سرگیف وارد زمین کرد؛ تغییراتی که با هدف افزایش تحرک خط حمله و استفاده بهتر از فرصت‌های گلزنی انجام شد.

دقیقه ۶۳؛ واکنش تماشایی دیناروند به ضربه شهرآبادی

در دقیقه ۶۳، شهرآبادی با ضربه‌ای خطرناک دروازه خیبر را تهدید کرد، اما محمدرضا دیناروند با واکنشی دیدنی توپ را مهار کرد و در ادامه، پرسپولیس به کرنر رسید. در این مقطع، نتیجه مسابقه همچنان صفر بر صفر بود.

دقیقه ۶۴؛ مهار موقعیت تک‌به‌تک محبی

دیناروند تنها به یک واکنش بسنده نکرد و در دقیقه ۶۴ نیز در موقعیتی تک‌به‌تک مقابل محبی، با عملکردی درخشان مانع باز شدن دروازه خیبر شد. واکنش‌های پیاپی دروازه‌بان میزبان، نقش مهمی در حفظ نتیجه داشت.

دقیقه ۶۷؛ دیناروند بار دیگر مقابل بیفوما ایستاد

یکی از حساس‌ترین صحنه‌های نیمه دوم در دقیقه ۶۷ رقم خورد؛ جایی که بیفوما در موقعیتی تک‌به‌تک فرصت طلایی گلزنی داشت، اما دیناروند بار دیگر با واکنشی مؤثر دروازه خیبر را نجات داد.

این موقعیت در شرایطی شکل گرفت که خیبر به دلیل حضور یکی از بازیکنان خارج از زمین، موقتاً با ۱۰ بازیکن بازی می‌کرد.

فرصت از دست‌رفته خیبر و ناکامی بیفوما مقابل دروازه خالی

خیبر نیز در ادامه یک موقعیت عالی گلزنی را با ضربه محبی از دست داد تا مشخص شود حملات خطرناک تنها به پرسپولیس محدود نیست.

در دقیقه ۷۱، بیفوما فرصت دیگری برای گلزنی پیدا کرد، اما در شرایطی که دروازه خیبر تقریباً خالی بود، ضربه او به بیرون رفت. این فرصت‌سوزی یکی از صحنه‌های مهم و بحث‌برانگیز نیمه دوم بود و پرسپولیس نتوانست از موقعیت مناسب خود استفاده کند.

تعویض‌های تازه در ترکیب دو تیم

کادر فنی خیبر در ادامه امیررضا تیموری را به جای امیرحسین فارسی وارد زمین کرد تا تغییر دیگری در ترکیب میزبان ایجاد شود.

پرسپولیس نیز یاسین سلمانی را به جای علی علیپور به میدان فرستاد. سلمانی در دقیقه ۸۲ نخستین کارت زرد بازی را دریافت کرد؛ این اخطار به دلیل خطا روی قنبری، کاپیتان خیبر، به او نشان داده شد.

دقیقه ۸۳؛ مهار نیازمند و از دست رفتن فرصت خیبر

در دقیقه ۸۳، خیبر صاحب موقعیتی تک‌به‌تک شد و امیررضا تیموری، بازیکن شماره ۲۰ میزبان، در موقعیت گلزنی قرار گرفت؛ اما پیام نیازمند با واکنشی عالی ضربه او را مهار کرد و توپ به کرنر رفت.

این صحنه بار دیگر نقش تعیین‌کننده دروازه‌بان‌ها در حفظ تساوی را نشان داد؛ دیناروند در چند موقعیت خطرناک پرسپولیس درخشیده بود و نیازمند نیز با مهار موقعیت تیموری، مانع گلزنی خیبر شد.

سه تعویض دیگر برای خیبر

خیبر در ادامه برای تازه‌سازی ترکیب خود، سه تعویض دیگر انجام داد؛ مهرداد قنبری، حمیدرضا ضرونی و علیرضا ملکی وارد زمین شدند و عیسی مرادی، حمید حاجی‌آقایی و علی خانزادی از بازی خارج شدند.

دقیقه ۸۵؛ تساوی بدون گل در سایه موقعیت‌های پیاپی

با رسیدن مسابقه به دقیقه ۸۵، نتیجه همچنان صفر بر صفر بود؛ نیمه‌ای پر از فرصت‌های جدی گلزنی که در آن واکنش‌های دروازه‌بان‌ها و از دست رفتن موقعیت‌های مناسب، مانع تغییر نتیجه شده بود.

در حالی که خیبر از حمایت پرشور هواداران خود برخوردار بود، پرسپولیس نیز با تعویض‌های هجومی برای رسیدن به گل تلاش می‌کرد؛ اما تا این دقیقه هیچ‌یک از دو تیم نتوانسته بود قفل دروازه حریف را باز کند.

تعویض‌های پایانی پرسپولیس و اعلام ۶ دقیقه وقت اضافه

پرسپولیس تهران در دقایق پایانی مسابقه نیز دست به تغییراتی در ترکیب خود زد؛ محمدحسین صادقی و ابوالفضل جلالی به جای محمد خدابنده‌لو و مهدی تیکدری وارد زمین شدند تا سرخ‌پوشان در فرصت باقی‌مانده برای رسیدن به گل تلاش کنند.

با رسیدن بازی به دقیقه ۹۰، نتیجه همچنان صفر بر صفر بود و داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم اعلام کرد تا دو تیم فرصت بیشتری برای تغییر نتیجه داشته باشند.

کارت زرد دوم در وقت‌های اضافه و پایان بازی

در دقیقه ۹۳ مسابقه، دومین کارت زرد بازی به یکی از بازیکنان خیبر خرم‌آباد نشان داده شد تا دقایق پایانی این دیدار با حساسیت بیشتری دنبال شود.

در نهایت، تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها نتیجه‌ای نداشت و دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران با تساوی بدون گل و نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

آتش‌بازی سبزها در پایان مسابقه

پس از پایان دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران، هواداران خیبر با برپایی آتش‌بازی به رنگ سبز، فضای ورزشگاه تختی خرم‌آباد را تحت تأثیر قرار دادند و با وجود تساوی بدون گل، شور و هیجان خود را در پایان مسابقه به نمایش گذاشتند.