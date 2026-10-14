به گزارش خبرنگار مهر، امروز رزمایش کاروان سلامت دام عصر چهارشنبه با مشارکت جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان با هدف ارائه خدمات رایگان به دامداران، ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری همراه با برپایی میز خدمت دستگاه‌های متولی امور دام در شهرستان ملایر اجرا شد.

در جریان این برنامه خدمات رایگان شامل ویزیت و درمان دام، سم‌پاشی، انگل زدایی، واکسیناسیون و برگزاری کلاس‌های آموزشی به دامداران و بهره‌برداران روستایی ارائه شد.

این رزمایش به همت قرارگاه جهادی محلی شهید حاجی آبادی، با همکاری اداره کل دامپزشکی، جهاد کشاورزی، بنیاد برکت، بخشداری مرکزی، تعاون روستایی، بسیج سازندگی، بسیج مهندسین و حوزه امام جعفر صادق(ع) برگزار شد.

برگزاری این کاروان جهادی گامی در راستای تسهیل دسترسی دامداران مناطق روستایی به خدمات تخصصی، ارتقای بهداشت دام، کاهش هزینه‌های درمانی و تقویت تولید در بخش دامپروری شهرستان ملایر به شمار می‌رود.

روستای «بابلقانی» به عنوان یکی از کانون‌های کهن و پویای دامداری منطقه با دارابودن افزون بر ۲ هزار و ۶۰۰ راس دام سبک و سنگین نقشی پررنگ و بی‌بدیل در پایداری چرخه امنیت غذایی و تولید فرآورده‌های دامی ایفا می‌کند.

در جریان برگزاری رزمایش کاروان سلامت دام موضوع سلامت دام‌ها و مهار کانون‌های بیماری‌زا به عنوان نخستین و حیاتی‌ترین سرفصل مورد بحث قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در جمع اهالی و دامداران منطقه با تبیین رسالت خطیر این نهاد در حراست از سرمایه ملی دام و بهداشت عمومی گزارش امیدبخشی از سطح اقدامات پیشگیرانه ارائه داد.

امیرحسین نقی‌پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون کل جمعیت دامی روستای بابلقانی در قالب طرح‌های مایه کوبی سراسری علیه بیماری‌های مهلک، واگیر و خسارت‌باری نظیر آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی به صورت کاملا رایگان واکسینه و ایمن‌سازی شده‌اند.

وی با قدردانی از اهتمام فرماندار ویژه ملایر و استاندار همدان، افزود: با پیگیری‌های کلان انجام شده در سطح ملی هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین واکسن‌های دامی تا پایان سال در سطح استان و شهرستان وجود نخواهد داشت و دولت با تمام توان پای سلامت دام تولیدکنندگان ایستاده است.

در ادامه این رزمایش، در قالب میز خدمت گروه‌های تخصصی دامپزشکی به صورت رایگان به ویزیت بالینی، سم‌پاشی جایگاه‌ها و بدن دام‌ها، مبارزه با انگل‌های دامی و برگزاری دوره‌های ترویجی پرداختند و در چارچوب حمایتی از محرومان، داروهای دامی موردنیاز را با تتئید پزشک معالج به صورت رایگان در اختیار خانوارهای دامدار در دهک‌های یک تا سه درآمدی قرار دادند. اقدامی ملموس که تحسین و قدردانی فرماندار ویژه ملایر را به همراه داشت و از آن به عنوان الگویی موفق از ارتقای سرمایه اجتماعی یاد شد.

گلایه باغداران از چالش همیشگی نوسانات بازار

بخش باغبانی و کشاورزی روستای «بابلقانی» که مانند بیشتر مناطق ملایر پیوندی ناگسستنی با محصول انگور و تولید کشمش دارد، دیگر بخش پرتنش و پربحث این گردهمایی بود. باغداران منطقه از چالش همیشگی نوسانات بازار، عدم تناسب هزینه‌های گزاف داشت و برداشت با قیمت خرید کشمش و همچنین هجوم خسارت‌بار آفت «زنجره مُو» گلایه کردند.

یکی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان روستای بابلقانی و مناطق همجوار نظیر گماسا و علی‌جوزان موضوع ناپایداری آب شرب، افت شدید فشار در مناطق بالادست و فرسودگی مخازن ذخیره بود.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان ملایر با تشریح دشواری‌های هیدرولیکی ناشی از توپوگرافی و اختلاف ارتفاع روستا نبود توازن میان ابعاد مخازن موجود با نیاز جمعیتی را تائید کرد.

رسول روبخش با تشریح کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه، خاطرنشان ساخت که حل دائمی این مشکل در گرو تسریع در اصلاح شبکه‌های فرسوده داخلی، مشارکت مردم در مدیریت مصرف و ورود به فاز جانمایی چاه‌های کمکی است.

در ادامه درباره نشتی مشهود و دیواره‌های آسیب‌دیده برخی مخازن در این محور روستایی، تدابیر فنی از جمله جایگزینی با مخازن پیش‌ساخته استاندارد با کف‌های بتنی و جداره‌های مقاوم فلزی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا با همکاری مستقیم دهیاری‌ها و تزریق اعتبارات توازن و مسئولیت‌های اجتماعی اصلاح خطوط فرسوده انتقال تسریع شود تا از هدر رفت قطره قطره آب حیاتی‌ترین سرمایه این جغرافیای کم‌آب جلوگیری شود.

زیرسازی ۷۰ تا ۸۰ درصد معابر روستا

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ملایر در بخش عمران و آبادانی کالبدی، چشم‌انداز توسعه فیزیکی روستای بابلقانی را بسیار امیدوارکننده خواند و گفت: با اقدامات زیربنایی انجام شده در سال‌های گذشته تاکنون بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معابر این روستا در ۲ فاز اجرایی زیر پوشش طرح‌های زیرسازی و آسفالت رفته است.

روح الله بهرامی افزود: تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیازمند منابع مالی جدیدی است که به دلیل محدودیت‌های اعتبارات ملی، بنیاد مسکن راهکار بومی و کارآمدی را برای آن در نظر گرفته و مقرر شده دهیاری و شورای اسلامی روستا با همکاری اهالی از ظرفیت قانونی اختصاص ۶۰ درصد منابع حاصل از فروش اراضی تملک شده در محدوده روستا استفاده کنند تا در تلفیق با اعتبارات طرح توازن، عملیات آسفالت‌ریزی معابر خاکی باقی‌مانده تکمیل شود.

وی از متقاضیان خواست تا با بهره‌گیری از تسهیلات ارزان قیمت ۳۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت طولانی مدت ۲۰ ساله و سود ۵ درصدی، استحکام بناهای خود را تضمین کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ملایر بیان کرد: این تسهیلات برای اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی با ترکیب کمک‌های بلاعوض حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) تا سقف‌های چندصد میلیون تومانی فرصتی کم‌نظیر برای صاحب‌خانه شدن جوانان و بازسازی بافت‌های فرسوده فراهم می‌آورد.

گلایه مردم از افت شدید سیگنال همراه اول و قطعی ارتباطات

ارتباطات پایدار و اینترنت پرسرعت امروزه یکی از پایه‌های زیست و اقتصاد روستاها است موضوعی که در بابلقانی به واسطه افت شدید سیگنال همراه اول و قطعی ارتباطات در هنگام خاموشی‌های شبکه برق موجبات گلایه اهالی را رقم زد.

رئیس اداره مخابرات ملایر در ادامه در جمع اهالی حاضر شد و به تشریح وضعیت شبکه پرداخت و گفت: این منطقه با برخورداری از شش سایت همراه اول و یک سایت ایرانسل پوشش داده می‌شود و سال گذشته نیز سایتی پیشرفته با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان در این محور به بهره‌برداری رسیده است.

وحید غلامی افزود: به دلیل چالش‌های ناترازی برق در فصول گرم و قطعی‌های سراسری باتری‌های ذخیره و پشتیبان دکل‌ها دچار استهلاک و فرسودگی زودهنگام شده‌اند که به محض قطع برق آنتن‌ها را از مدار خارج می‌کند و ارتقای باتری‌های سایت مرکزی دهستان جوزان به عنوان ثقل ارتباطی منطقه در اولویت فوری مخابرات قرار گرفته است.