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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

۱۱ کیلومتر از محورهای اربعین در استان ایلام آسفالت شد

۱۱ کیلومتر از محورهای اربعین در استان ایلام آسفالت شد

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: ۱۱ کیلومتر از محورهای اربعین در استان ایلام آسفالت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دشتی‌پور عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه های راهسازی در دهلران با اشاره به اجرای طرح‌های بهسازی در محور مهران ـ دهلران اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت راه، عملیات تعریض، بهسازی و آسفالت این محور با اولویت محدوده شهرک اسلامیه در منطقه زعفرانیه اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۱ کیلومتر از این محور بهسازی و آسفالت شده و عملیات بهسازی و آسفالت ۶ کیلومتر دیگر از این مسیر در محدوده چالاب تا شهرک اسلامیه نیز با هدف بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در حال اجرا است.

دشتی‌پور همچنین از اجرای عملیات اصلاح خرابی‌های سطح راه در محدوده شهرک اسلامیه تا چالاب خبر داد و تصریح کرد: برای رگلاژ و ترمیم خرابی‌های رویه راه در این محدوده، یک‌هزار و ۸۵۰ تن آسفالت استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی استان و افزایش ایمنی تردد انجام می‌شود و انتظار می‌رود با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شاهد تسهیل تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در این محور باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در پایان تأکید کرد: بهسازی و آسفالت محورهای ارتباطی استان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم با تکمیل این طرح‌ها، شرایط تردد ایمن و مطلوبی برای کاربران جاده‌ای فراهم کنیم.

کد مطلب 6978236

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