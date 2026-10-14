به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر چهارشنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان بوشهر با اشاره به شرایط ویژه کشور در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: کشور در مقطعی حساس و تاریخی قرار دارد و عملکرد مسئولان در این شرایط، در تاریخ و حافظه ملی باقی خواهد ماند؛ ازاین‌رو، همه باید با تمام توان، اخلاص، مردم‌داری، هماهنگی و وحدت برای پیشبرد امور کشور و انقلاب تلاش کنند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شرایط کنونی نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت کشور است، افزود: در چنین وضعیتی، دولت، مجلس و سایر قوا باید متناسب با شرایط جنگی عمل کنند و علاوه بر تقویت توان نیروهای مسلح، مردم را نیز به‌عنوان پشتوانه اصلی دفاع از کشور مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان باید با اقتضائات شرایط جنگی تناسب داشته باشد؛ چراکه هرگونه اقدام مغایر با این شرایط می‌تواند آثار منفی در جامعه ایجاد کند. نیروهای انقلابی در سه قوه نیز باید برای ایجاد هماهنگی و جهت‌دهی به این رویکرد نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت آمادگی همه‌جانبه در استان بوشهر

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر موقعیت راهبردی استان بوشهر و قرار گرفتن آن در خط مقدم دفاعی کشور گفت: استان بوشهر در شرایط جنگی باید از آمادگی متناسب برخوردار باشد و قوانین، مصوبات و تدابیر متناسب با این وضعیت در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری ستاد مردمی پشتیبانی جنگ در استان بوشهر اظهار کرد: این ستاد با هدف ساماندهی کمک‌های مردمی و تأمین بخشی از نیازهای پشتیبانی شکل گرفت و مردم نیز در این زمینه مشارکت قابل توجهی داشته‌اند.

آیت الله صفایی‌بوشهری افزود: همکاری مجموعه‌های اقتصادی، به‌ویژه ظرفیت‌های مرتبط با وزارت نفت و منطقه پارس جنوبی، نیز در پشتیبانی از استان اهمیت دارد و باید با نگاهی استانی و فراتر از محدوده جغرافیایی شهرستان‌ها دنبال شود.

درخواست تشکیل شورای راهبردی برای تأمین نیازهای استان

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان استان و نمایندگان مجلس تصریح کرد: لازم است جلسه‌ای با محوریت شورای راهبردی استان برگزار شود تا نیازهای اولویت‌دار بوشهر در شرایط جنگی بررسی و برای هر بخش، مسئولیت مشخصی تعیین شود.

وی ادامه داد: در این نشست باید نیازهای بالادستی استان تا پایان سال احصا شود و هر یک از دستگاه‌ها و نهادها متناسب با ظرفیت خود، سهم و مسئولیت مشخصی برای تأمین این نیازها بپذیرند. بسیاری از مشکلات با هماهنگی نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت نهادهای ملی قابل حل است و نباید در انتظار اقدامات پراکنده و بدون برنامه باقی ماند.

لزوم حمایت معیشتی از مردم و نیروهای مسلح

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم و کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: شرایط معیشتی مردم باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. افزایش هزینه‌ها موجب شده است توان خرید خانوارها کاهش پیدا کند و حتی در برخی بازارهای محلی، خرید محصولات دریایی مانند ماهی و میگو نیز برای بخشی از مردم دشوار شود.

وی توسعه بازارهای محلی، عرضه مستقیم محصولات و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا را از جمله راهکارهای کمک به معیشت مردم دانست و گفت: ایجاد بازارهای محلی در شهرهای استان می‌تواند دسترسی مردم به کالاها را آسان‌تر کند و با حذف واسطه‌های غیرضروری، زمینه کاهش هزینه‌ها را فراهم آورد.

استفاده از ظرفیت لنج‌های تجاری برای تأمین کالاهای اساسی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت ناوگان لنج‌های تجاری استان بیان کرد: تعداد قابل توجهی از لنج‌های تجاری و سفاری استان با مشکل بیکاری و رکود فعالیت مواجه‌اند و این مسئله علاوه بر صاحبان شناورها، بر معیشت خانواده‌های وابسته به این بخش نیز تأثیر گذاشته است.

وی از ارائه طرحی به دولت برای استفاده از ظرفیت این شناورها در تأمین کالاهای اساسی خبر داد و افزود: بر اساس این پیشنهاد، می‌توان از ظرفیت لنج‌های استان برای واردات کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر و سایر اقلام مورد نیاز استفاده کرد تا هم فعالیت اقتصادی این بخش رونق بگیرد و هم امکان تأمین مناسب‌تر کالاهای مورد نیاز مردم فراهم شود.

آیت الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: این طرح در جلسات کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است، اما برای اجرای آن باید موانع اجرایی و گمرکی برطرف شود. پیشنهاد می‌شود موضوع در شورای راهبردی استان بررسی و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم در شورای تأمین، سازوکار اجرایی آن مشخص شود.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت لنج‌های تجاری می‌تواند به ایجاد اشتغال، کاهش رکود اقتصادی و تقویت روند تأمین کالاهای اساسی در استان کمک کند؛ ازاین‌رو، پیگیری این طرح باید از مرحله گفت‌وگو و بررسی فراتر رفته و به تصمیم عملیاتی منتهی شود.

پیگیری بازگشت عوارض و درآمدهای استان بوشهر

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت بازگشت درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های دریایی و تجاری به استان اظهار کرد: عوارض حاصل از فعالیت‌های ملوانی و ته‌لنجی باید مطابق ضوابط و مصوبات مربوط، به استان بازگردد و برای رفع نیازهای بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان ملی انجام شده و لازم است نمایندگان استان، استاندار و دیگر مسئولان مرتبط با هماهنگی و انسجام بیشتری موضوع را دنبال کنند تا سهم استان از منابع و درآمدهای مرتبط به‌صورت مؤثر تأمین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به نیازهای مالی استان در شرایط کنونی تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی بوشهر محدودیت‌هایی دارد و نمی‌توان همه هزینه‌های مورد نیاز را از منابع داخلی استان تأمین کرد؛ بنابراین، بازگشت درآمدها و عوارض مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی استان، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری شورای راهبردی تبدیل شود.

تقویت پدافند غیرعامل در بوشهر، عسلویه و جزایر راهبردی

وی با اشاره به اهمیت راهبردی استان بوشهر در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حیاتی استان، به‌ویژه در مناطق صنعتی و انرژی، باید با نگاه دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرند و برنامه‌ریزی لازم برای کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: توسعه مسیرهای ریلی و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی، در کنار سایر زیرساخت‌ها، می‌تواند در پشتیبانی از استان و استمرار جابه‌جایی کالا در شرایط خاص نقش داشته باشد. این موضوع باید با توجه به نیازهای راهبردی، محدودیت منابع و اولویت‌های استان بررسی شود.

تأکید بر هم‌افزایی نمایندگان و مسئولان

آیت الله صفایی‌بوشهری در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری هماهنگ مسائل استان بوشهر گفت: تشکیل شورای راهبردی و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را از مرحله طرح و گفت‌وگو به مرحله اجرا برساند. لازم است نمایندگان مجلس، استانداری، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های قضایی و نهادهای مرتبط، در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع مشکلات استان همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: محورهای اصلی این پیگیری‌ها باید شامل تقویت آمادگی و پشتیبانی در شرایط جنگی، حمایت از معیشت مردم و خانواده‌های نیروهای مسلح، تقویت پدافند غیرعامل، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و بازگشت درآمدهای مرتبط به استان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: در شرایط کنونی، هماهنگی میان مسئولان و تصمیم‌گیری به‌موقع اهمیت فراوانی دارد و باید از ظرفیت‌های موجود در سطح استان و کشور برای تأمین نیازهای بوشهر استفاده شود.