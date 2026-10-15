اتابک: توسعه تجارت با اوراسیا نیازمند رفع موانع تجاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در امضای تفاهم‌نامه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه، خواستار پیگیری عملیاتی توافقات، رفع موانع تجاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه برای توسعه مبادلات اقتصادی شد.

براساس اعلام وزارت صمت، اتابک شفافیت در مقررات وارداتی، تبادل به‌موقع اطلاعات آماری و رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را از الزامات بهره‌مندی کامل از مزایای تجارت آزاد عنوان کرد.

وی بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به عوارض بازیافت خودرو، دسترسی محصولات سیمانی ایران به بازار کشورهای عضو اتحادیه و الزامات واردات محصولات غذایی تأکید کرد و آمادگی ایران را برای همکاری در جهت بررسی و رفع این موانع اعلام داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار تبدیل توافقات به برنامه‌های اجرایی مشخص با زمان‌بندی روشن و تعیین مسئولیت‌های هر یک از طرفین شد.

وی پیشنهاد کرد که دبیرخانه‌های دو طرف با ایجاد سازوکاری برای نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، گزارش پیشرفت اقدامات را در نشست آینده کمیته مشترک ارائه کنند.

وزیر صمت بیان کرد: مذاکرات انجام‌شده سازنده و نتیجه‌محور خواهد بود و جمع‌بندی مذاکرات و مصوبات در کمیته‌های تخصصی باید مبنای پیگیری منظم تعهدات قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای توافقات، ضمن تسهیل فعالیت بازرگانان و افزایش مبادلات تجاری، به تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارتقای جایگاه طرفین در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارائه راهکارهای تسهیل تجارت، توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع موجود به میزبانی وزارت صمت برگزار شد.

در این کمیته وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسئولان کمیسیون اقتصادی، سفرا، معاونان وزیر صمت، نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان های ملی استاندارد ایران و دامپزشکی ایران حضور داشتند.

تسریع در استقرار سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ، توسعه همکاری‌های ترانزیتی در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال - جنوب و تقویت همکاری‌های فنی و بهداشتی مرتبط با تجارت، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

همچنین، امضای یادداشت تفاهم همکاری میان شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گامی در جهت تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی و گسترش همکاری‌های تجاری دو طرف ارزیابی شد.