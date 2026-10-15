تهران در بین دو نامزد نهایی میزبانی کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق (WCCE) به یکی از مهم‌ترین بسترهای جهانی برای گفت‌وگو، همکاری و تبادل تجربه میان سیاست‌گذاران، فعالان صنعت، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان اقتصاد خلاق تبدیل شده است.

برگزاری چهار دوره پیشین این رویداد دستاوردهای مهمی به همراه داشته است؛ از جمله تدوین «دستور کار بالی برای اقتصاد خلاق» در سال ۲۰۱۸ که زمینه‌ساز تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نام‌گذاری سال ۲۰۲۱ به عنوان «سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار» شد. دوره‌های بعدی در دبی (۲۰۲۱)، بالی (۲۰۲۲) و تاشکند (۲۰۲۳) برگزار شدند و هر یک بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تدوین نقشه راه عملیاتی و اصلاح قوانین ملی اقتصاد خلاق متمرکز بودند.

پنجمین دوره این کنفرانس قرار است از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۵) در نمایشگاه بین‌المللی جاکارتا، اندونزی برگزار شود و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۸۰ کشور و سازمان بین‌المللی در آن حضور یابند.

مهم‌ترین خروجی مورد انتظار این دوره، تصویب «چشم‌انداز جاکارتا درباره اقتصاد خلاق» است؛ سندی که قرار است مسیر همکاری‌های جهانی در حوزه اقتصاد خلاق را ترسیم کند. همچنین انتظار می‌رود این اجلاس زمینه‌ساز تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ با هدف تقویت جایگاه اقتصاد خلاق در دستورکار توسعه جهانی باشد. همچنین، قرار است هیئتی از ایران در پنجمین دوره این کنفرانس در جاکارتا شرکت کند. این رویداد سه‌روزه، میزبان چهره‌های شاخص ملی و بین‌المللی خواهد بود.

در همین راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری پرونده پیشنهاد میزبانی ششمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق (WCCE 2028) را با محوریت تهران و موضوع «خلاقیت فراگیر: پیوند فرهنگ‌ها، فناوری و بازارها» ارسال کرده است. این میزبانی با هدف ایجاد همکاری‌های پایدار بین‌المللی، پلتفرم کسب‌وکار و نوآوری، و تقویت همکاری دانشگاه– صنعت در حوزه‌هایی مانند محتوای دیجیتال، بازی، انیمیشن و طراحی برنامه‌ریزی شده و کنسرسیومی از نهادهای ملی، شهرداری تهران، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی آن را پشتیبانی می‌کند. طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس، ایران در فهرست نامزدهای نهایی میزبانی ۲۰۲۸ قرار دارد و کمیته بررسی در حال ارزیابی نهایی است.

همزمان با این رویداد بین‌المللی، نخستین رویداد ملی صنایع خلاق ایران «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در حال برگزاری است. این رویداد با حضور ۳۹۶ شرکت خلاق و دانش‌بنیان از سراسر ۳۱ استان کشور و با هدف تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات قابل فروش و تقویت اقتصاد خلاق برگزار می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت‌های روبه رشد حوزه اقتصاد خلاق در کشور است.