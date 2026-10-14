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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

صف وام ازدواج در همدان تا پایان مهر ماه به صفر می‌رسد

صف وام ازدواج در همدان تا پایان مهر ماه به صفر می‌رسد

همدان-نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امسال با همت روسای بانک‌ها و پیگیری‌های مستمر مقرر شد تا پایان مهرماه آمار صف‌های وام ازدواج به صفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به وضعیت پرداخت وام ازدواج و تسهیلات ناباروری در استان همدان اظهار کرد: سال گذشته مقاومت‌های زیادی در این زمینه شاهد بودیم اما امسال با همت روسای بانک‌ها و پیگیری‌های مستمر مقرر شد تا پایان مهرماه آمار صف‌های وام ازدواج به صفر برسد و پیش‌بینی می‌کنیم همدان جزو سه استان نخست کشور در پرداخت وام ازدواج قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از نیمه مردادماه سال جاری و در آخرین جلسه پیگیری ۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، افزود: خوشبختانه این آمار اکنون به صفر نزدیک شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن و رفع موانع ساخت‌وساز در همدان اشاره کرد و گفت: همدان با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر و وسعتی افزون بر ۱۲ هزار هکتار در طول ۲ دهه گذشته با کمبود شدید زمین برای ساخت‌وساز مواجه بود که امسال با همت دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات هفتگی شهرک‌سازی این چالش برطرف شد.

حاجی بابایی با اشاره به پروژه‌های کلان مسکن در استان تصریح کرد: شهرک شهید شادمانی با ۳۲۰ هکتار وسعت و ۱۰ هزار قطعه چهار طبقه ظرفیت اسکان ۴۰ هزار نفر را دارد که تاکنون ۳۰۰ هکتار آن تملک شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در استان داریم از جمله ۱۱ هزار واحد در کوی پرواز و ۴۳۰ هزار مترمربع زمین در مهدی‌شهر برای اسکان ۸۰ هزار نفر پیش بینی شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهایی چون کمیته امداد، جامعه مهندسی، اوقاف و نیروهای نظامی و انتظامی اقدامات ارزنده‌ای از جمله واگذاری زمین رایگان به کمیته امداد برای ساخت ۵۰۰ واحد مختص مددجویان و ۵۰۰ واحد دولتی انجام شده است.

وی افزود: همچنین به پیشنهاد اوقاف برای ساخت یک هزار واحد مسکونی کوچک مقیاس با تامین زمین و اعتبار از سوی این سازمان اجرایی می‌شود و شهرداری نیز در کنار سایر مجموعه‌ها در این مسیر مشارکت فعال دارد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه ازدواج تنها با تامین وام و مسکن حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی کم‌کاری کرده‌ایم و اگر تمام مسائل ازدواج را صرفا به پول و مسائل مالی گره بزنیم، دچار اشتباه بزرگی شده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای ازدواج باید از دوران کودکی آغاز شود، افزود: میان ۳۰ تا ۷۰ درصد مشکلات ازدواج ریشه فرهنگی و تربیتی دارد و لازم است در این زمینه نیز همت و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد تا موانع تشکیل خانواده در سنین جوانی به حداقل برسد.

کد مطلب 6978240

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