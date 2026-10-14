به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به وضعیت پرداخت وام ازدواج و تسهیلات ناباروری در استان همدان اظهار کرد: سال گذشته مقاومت‌های زیادی در این زمینه شاهد بودیم اما امسال با همت روسای بانک‌ها و پیگیری‌های مستمر مقرر شد تا پایان مهرماه آمار صف‌های وام ازدواج به صفر برسد و پیش‌بینی می‌کنیم همدان جزو سه استان نخست کشور در پرداخت وام ازدواج قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از نیمه مردادماه سال جاری و در آخرین جلسه پیگیری ۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، افزود: خوشبختانه این آمار اکنون به صفر نزدیک شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن و رفع موانع ساخت‌وساز در همدان اشاره کرد و گفت: همدان با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر و وسعتی افزون بر ۱۲ هزار هکتار در طول ۲ دهه گذشته با کمبود شدید زمین برای ساخت‌وساز مواجه بود که امسال با همت دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات هفتگی شهرک‌سازی این چالش برطرف شد.

حاجی بابایی با اشاره به پروژه‌های کلان مسکن در استان تصریح کرد: شهرک شهید شادمانی با ۳۲۰ هکتار وسعت و ۱۰ هزار قطعه چهار طبقه ظرفیت اسکان ۴۰ هزار نفر را دارد که تاکنون ۳۰۰ هکتار آن تملک شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در استان داریم از جمله ۱۱ هزار واحد در کوی پرواز و ۴۳۰ هزار مترمربع زمین در مهدی‌شهر برای اسکان ۸۰ هزار نفر پیش بینی شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهایی چون کمیته امداد، جامعه مهندسی، اوقاف و نیروهای نظامی و انتظامی اقدامات ارزنده‌ای از جمله واگذاری زمین رایگان به کمیته امداد برای ساخت ۵۰۰ واحد مختص مددجویان و ۵۰۰ واحد دولتی انجام شده است.

وی افزود: همچنین به پیشنهاد اوقاف برای ساخت یک هزار واحد مسکونی کوچک مقیاس با تامین زمین و اعتبار از سوی این سازمان اجرایی می‌شود و شهرداری نیز در کنار سایر مجموعه‌ها در این مسیر مشارکت فعال دارد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه ازدواج تنها با تامین وام و مسکن حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی کم‌کاری کرده‌ایم و اگر تمام مسائل ازدواج را صرفا به پول و مسائل مالی گره بزنیم، دچار اشتباه بزرگی شده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای ازدواج باید از دوران کودکی آغاز شود، افزود: میان ۳۰ تا ۷۰ درصد مشکلات ازدواج ریشه فرهنگی و تربیتی دارد و لازم است در این زمینه نیز همت و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد تا موانع تشکیل خانواده در سنین جوانی به حداقل برسد.