آسفالت معابر ۹ روستای سیروان در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب الله محبی عصر چهارشنبه در بازدید از روستاهای سیروان با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان سیروان اظهار کرد: تاکنون ۴۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع از معابر روستاهای حسن گاوداری، سرتنگ، علی‌آباد، ۱۵ خرداد، نگل و هیوند آسفالت شده و عملیات در روستای گلاب اولیا نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای این طرح در مجموع ۴۸۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی، غیررایگان و مشارکت دهیاری‌ها هزینه شده است و این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان اجرا می‌شود.

محبی تصریح کرد: عملیات آسفالت معابر پنج روستای دیگر این شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای آن‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی دارد و بنیاد مسکن با جدیت این طرح‌ها را دنبال می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: با تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در روستاهای شهرستان سیروان، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت معابر و خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق خواهیم بود و امیدواریم این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.