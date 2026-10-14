به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت که با حضور علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، پیمانکاران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه درمانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان لاکان در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، اظهار کرد: این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۹۴ تا ۹۵ درصدی رسیده است و باید با تأمین به‌موقع اعتبار، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه تکمیل آن فراهم شود.

جمعیت شناور، نیاز درمانی گیلان را افزایش می‌دهد

استاندار گیلان با اشاره به کمبود زیرساخت‌های بیمارستانی در استان افزود: گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و حضور این جمعیت شناور، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد می‌کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی استان بیان کرد: بیمارستان لاکان از یک سو می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای درمانی مردم گیلان باشد و از سوی دیگر، ظرفیت نظام سلامت استان را برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران افزایش دهد.

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار این پروژه باید متناسب با اهمیت آن در حوزه سلامت انجام شود، از پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان شهرستان رشت، قدردانی کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان ادامه داد: هماهنگی‌های انجام‌شده در پیشرفت پروژه مؤثر بوده است و اکنون باید همه ظرفیت‌های موجود برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و بهره‌برداری از این بیمارستان به کار گرفته شود.

تأخیر در تکمیل پروژه، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد

استاندار گیلان طولانی‌شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی را از عوامل افزایش هزینه تمام‌شده پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و نرخ ارز، هزینه اجرای طرح‌ها را به‌صورت مستمر افزایش می‌دهد و ادامه این روند، مشکلات بیشتری برای کارفرما، پیمانکار و مردم ایجاد می‌کند.

حق‌شناس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بیمارستان لاکان از سال ۱۳۹۳ گفت: طولانی‌شدن روند اجرای این پروژه و افزایش هزینه‌ها موجب شده است مطالبات پیمانکار از برآوردهای اولیه فراتر برود؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و اجرایی برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کرد.

وی تأکید کرد: هر روز تأخیر در تکمیل بیمارستان، علاوه بر افزایش هزینه‌های پروژه، بهره‌مندی مردم از این زیرساخت مهم درمانی را نیز به تعویق می‌اندازد؛ ازاین‌رو، تأمین منابع مالی و رفع موانع باقی‌مانده باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پیگیری وزارت راه برای تأمین منابع و رفع موانع

در ادامه این نشست، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، بیمارستان لاکان را از پروژه‌های مهم زیرساختی حوزه سلامت گیلان دانست و گفت: روند اجرای این پروژه به‌صورت مستمر بررسی می‌شود و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه افزود: استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه، تسهیلات بانکی و دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند و پیگیری‌های لازم برای هدایت این منابع به مراحل پایانی ساخت بیمارستان انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تعیین تکلیف زیرساخت‌های جانبی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت پیمانکاران تأکید کرد و گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، می‌توان اجرای بخش‌های باقی‌مانده بیمارستان را سرعت بخشید.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و منابع مالی پروژه، تأمین تجهیزات پزشکی، راه دسترسی، تقاطع جاده لاکان و پارکینگ بیمارستان بررسی شد و تصمیماتی برای تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده اتخاذ شد.