به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سمنان با اشاره به مسائل ترافیکی طرح‌های سرمایه‌گذاری شهر فرش و شهر لوازم خانگی اظهار کرد: وجود مشکلات نباید باعث توقف روند توسعه و سرمایه‌گذاری شود، بلکه باید با شناسایی موانع و همکاری دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها ارائه شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند، افزود: موضوع دسترسی به این مجموعه‌ها باید با نگاه کارشناسی بررسی شود تا ضمن تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، از بروز مشکلات ترافیکی در آینده نیز جلوگیری شود.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به مسائل مطرح شده درباره محدوده گمرک و دغدغه‌های مربوط به تردد، خواستار برگزاری جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط و مشاور طرح شد تا راهکارهای اجرایی برای ساماندهی شرایط موجود بررسی شود.

صمیمیان با اشاره به پیشنهاد استفاده از اراضی موجود برای بهبود مسیرهای دسترسی بیان کرد: بررسی شرایط فنی و اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به انتخاب راهکار مناسب برای مدیریت تردد در این محدوده کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به منافع شهروندان، سرمایه‌گذاران و اصناف گفت: فراهم کردن امکان دسترسی آسان مردم به کالاهای متنوع با شرایط مناسب خرید و پرداخت، در کنار حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی، باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سمنان تأکید کرد: توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری باید با رعایت حقوق ذی نفعان، تقویت رقابت سالم و تأمین منافع عمومی دنبال شود.