علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ اظهار کرد: این موضوع در جلسات مختلف با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شده و پرداخت مبالغ مربوطه در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی افزود: پیامک اطلاع‌رسانی برای سرپرستان خانوارهای مشمول ارسال شده تا با تکمیل اطلاعات موردنیاز، فرایند افزایش اعتبار آنان پیگیری شود.

رشیدی با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری فروشگاه‌های طرف قرارداد تصریح کرد: این همکاری نقش مهمی در دسترسی مردم به کالاهای اساسی دارد و انتظار می‌رود با رفع مطالبات، روند تأمین و توزیع کالا همچون گذشته ادامه یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات فروشگاه‌ها و افزایش اعتبار خانوارهای مشمول، دو محور اصلی برنامه‌های این اداره کل در حوزه کالابرگ است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شاهد اجرای هرچه بهتر طرح کالابرگ در استان باشیم و مردم بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.