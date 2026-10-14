استاندار بوشهر: نظارت باید به اصلاح فرایندهای اداری منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی با مدیران و کارکنان بازرسی استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های بازرس کل و همکاران ایشان اظهار داشت: نظارت و بازرسی مؤثر، یکی از ارکان مهم سلامت اداری، پیشگیری از تخلفات، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی است که نقش سازمان بازرسی در این راستا بسیار مهم است.



وی افزود: بازرسی با نظارت دقیق و ارائه تذکرات و راهکارهای اصلاحی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسریع در حل مشکلات مردم ایفا کند.



دکتر زارع تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان نیز بر قانون‌مداری، شفافیت، پاسخ‌گویی و مقابله با هرگونه فساد اداری استوار است. معتقدیم نظارت باید در کنار پیشگیری از تخلف، به اصلاح فرایندها، رفع موانع اجرایی و افزایش کارآمدی نظام اداری منجر شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: هر چه دولت الکترونیک توسعه بیشتری پیدا کند، بقینا جریان امور مردم، بیشتر تسهیل می‌شود و همچنین موجب شفافیت و قانون‌مداری بیشتری خواهد شد.

وی با تشکر از همکاری و تعامل سازنده سازمان بازرسی با مجموعه مدیریت استان گفت: امیدواریم با استمرار همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی ها، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم شریف استان بوشهر فراهم شود.

کاظم اکرمی بازرس کل استان بوشهر نیز با تقدیر از توجه استاندار بوشهر، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های بازرسی استان ارائه کرد.

