طرح بازآفرینی ۱۴ شهر ایلام تا پایان سال انجام می شود

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود که با هدف مقاوم‌سازی ساخت‌وسازها در مقابل بلایای طبیعی و سیل دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در این زمینه افزود: از مجموع ۲۴ شهر هدف‌گذاری‌شده در استان، ۱۴ شهر در مرحله اول و تا پایان سال با ثبت در سامانه احراز مسکن بازسازی می‌شوند؛ این طرح با جدیت در حال پیگیری است تا شهرهای باقی‌مانده نیز در مراحل بعدی وارد طرح شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای این طرح تصریح کرد: ۲ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده در استان اختصاص پیدا کرده که این منابع در اختیار شهرهای هدف قرار می‌گیرد تا روند اجرای طرح شتاب بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: بافت‌های فرسوده شهری علاوه بر اینکه چهره ناخوشایندی به شهرها می‌دهند، در برابر حوادث طبیعی نیز بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ بنابراین بازآفرینی آن‌ها می‌تواند جان و مال شهروندان را در برابر سیل و زلزله حفظ کند و زمینه بهبود کیفیت زندگی ساکنان این محله‌ها را فراهم سازد.

رفیعی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این طرح اظهار کرد: اجرای موفق بازآفرینی بافت‌های فرسوده نیازمند همراهی ساکنان این محله‌هاست و از شهروندان می‌خواهیم با ثبت‌نام در سامانه احراز مسکن و همکاری با مجریان طرح، در بهبود وضعیت محله خود سهیم باشند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این طرح، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده، افزایش ایمنی ساختمان‌ها و ایجاد فضایی مناسب برای زندگی شهروندان است؛ امیدواریم با تداوم حمایت‌های استانی و ملی، شاهد تحول مثبت در بافت‌های فرسوده شهرهای استان باشیم.