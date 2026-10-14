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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

هوای مازندران هفته آینده ابری و بارانی است

هوای مازندران هفته آینده ابری و بارانی است

ساری - کارشناس هواشناسی از افزایش دمای هوای مازندران در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و گفت: از روز شنبه با روند تدریجی کاهش دما، احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح پیش‌بینی هفت‌روزه وضعیت جوی مازندران اظهار کرد: روز پنجشنبه و جمعه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۵ و ۲۶ مهرماه، با کاهش تدریجی دما، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ارتفاعات، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اسدی با بیان اینکه روند کاهش دما در روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت، گفت: ۲۷ مهرماه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با کاهش نسبی دما خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق غربی مازندران، در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه نیز بیان کرد: آسمان استان در این روز نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و کاهش دما، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییر در شرایط جوی، پیش‌بینی‌های روزهای آینده بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی به‌روزرخواهد شد.

کد مطلب 6978259

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