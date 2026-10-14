هوای مازندران هفته آینده ابری و بارانی است

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح پیش‌بینی هفت‌روزه وضعیت جوی مازندران اظهار کرد: روز پنجشنبه و جمعه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۵ و ۲۶ مهرماه، با کاهش تدریجی دما، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ارتفاعات، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اسدی با بیان اینکه روند کاهش دما در روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت، گفت: ۲۷ مهرماه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با کاهش نسبی دما خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق غربی مازندران، در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه نیز بیان کرد: آسمان استان در این روز نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و کاهش دما، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییر در شرایط جوی، پیش‌بینی‌های روزهای آینده بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی به‌روزرخواهد شد.