به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی عصر چهارشنبه در آئین و افتتاح این مرکز صنایع‌دستی عشایر را جلوه‌ای ارزشمند از هویت فرهنگی، اصالت تاریخی و ذوق هنری جامعه عشایری دانست و بر ضرورت صیانت از این میراث گران‌بها و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای معرفی و عرضه شایسته تولیدات بومی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در رونق اقتصادی و تقویت معیشت خانوارهای عشایری، توسعه بازار فروش محصولات، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در سامان‌دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را از الزامات توانمندسازی جامعه عشایری برشمرد.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام گفت: افتتاح این فروشگاه گامی در مسیر حمایت از هنرهای اصیل عشایری، توسعه فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی، تقویت چرخه تولید تا عرضه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی عشایر استان ایلام به شمار می رود.