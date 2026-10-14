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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

مرکز فروش صنایع‌دستی عشایر استان ایلام افتتاح شد

مرکز فروش صنایع‌دستی عشایر استان ایلام افتتاح شد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: امروز مرکز فروش صنایع‌دستی عشایر استان ایلام افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی عصر چهارشنبه در آئین و افتتاح این مرکز صنایع‌دستی عشایر را جلوه‌ای ارزشمند از هویت فرهنگی، اصالت تاریخی و ذوق هنری جامعه عشایری دانست و بر ضرورت صیانت از این میراث گران‌بها و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای معرفی و عرضه شایسته تولیدات بومی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در رونق اقتصادی و تقویت معیشت خانوارهای عشایری، توسعه بازار فروش محصولات، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در سامان‌دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را از الزامات توانمندسازی جامعه عشایری برشمرد.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام گفت: افتتاح این فروشگاه گامی در مسیر حمایت از هنرهای اصیل عشایری، توسعه فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی، تقویت چرخه تولید تا عرضه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی عشایر استان ایلام به شمار می رود.

کد مطلب 6978260

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