سنت حسنه واسطه گری ازدواج به فراموشی سپرده شده است

به گزارش خبرگزارش مهر، محمدصادق ابوترابی در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به زوایای پنهان بحران‌های جمعیتی اظهار کرد: متاسفانه تعداد قابل توجهی از افراد در کشور به عنوان مجردهای قطعی شناخته می‌شوند افرادی که به نقطه‌ای رسیده‌اند که حتی با فراهم شدن زمینه ازدواج نیز تصمیم قطعی گرفته‌اند که تن به تشکیل خانواده ندهند و این تصمیم بروز الگوهای رفتاری غیرمتعارف و آسیب‌زا را در پی داشته است.

وی با انتقاد از رنگ باختن فرهنگ خیرخواهانه میانجی‌گری در امر ازدواج تصریح کرد: در گذشته اگر کسی با میانجی‌گری زمینه خیر را فراهم می‌کرد مورد تقدیر قرار می‌گرفت اما امروزه این سنت حسنه تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است تا جایی که پدر و مادر و بزرگان خانواده نیز وظیفه و مسئولیتی جدی برای تسهیل ازدواج جوانان قائل نیستند.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی با ابراز تاسف از مهجور ماندن این موضوع در فضاهای مذهبی خاطرنشان کرد: متاسفانه در منبرهای دینی کمتر به روایت‌های مرتبط با واسطه‌گری ازدواج پرداخته می‌شود و در کتاب شریف «کافی» باب‌های ویژه‌ای به این امر اختصاص یافته و روایات تصریح دارند که بالاترین شفاعت و میانجی‌گری شفاعت در امر نکاح و خیر رسانی برای تشکیل خانواده است.

حجت الاسلام ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ نرم رسانه‌ای دشمنان علیه جایگاه زن در جامعه اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش کرد تا جایگاه والای زن را که در مرحله نخست بر محور مادری و همسری استوار بود تخریب کند و با القای این تفکر که نقش‌های خانوادگی مانع پیشرفت است الگوهای اصیل اسلامی را زیر سوال ببرد.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ساخت آثار سینمایی همچون «زیر سقف دودی» نمونه‌ای آشکار از تلاش رسانه‌ای برای تضعیف نهاد خانواده و زیر سوال بردن فرزندآوری است.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت معرفی الگوهای موفق ازدواج و لزوم استمرار فعالیت‌های حمایتی گفت: دغدغه‌های دختران و پسران در آستانه ازدواج نظیر ادامه تحصیل یا مدیریت فرزندآوری نیازمند راهنمایی و همراهی است و واسطه‌گران ازدواج موظف هستند پس از پیوند زوجین نیز ارتباط خود را حفظ کرده و با مشاوره و همراهی مستمر به پایداری زندگی مشترک آن‌ها کمک کنند.