به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات و تقویت فعالیت‌های قرآنی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان، طراحی برنامه‌های آموزشی مرحله‌بندی‌شده و ایجاد تشکیلاتی منسجم برای پیشبرد فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات مرتبط با فعالیت‌های قرآنی، بر لزوم هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای به‌نتیجه‌رساندن برنامه‌ها تأکید کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت ویژه مشهد در زمینه تفسیر و تدبر قرآن کریم اظهار داشت: مشهد به دلیل برخورداری از حوزه علمیه و استادان برجسته، ظرفیت علمی گسترده‌ای در این زمینه دارد که باید به‌خوبی از آن استفاده شود.

علم الهدی با اشاره به تجربه حوزه علمیه در آموزش تفسیر موضوعی افزود: در این مجموعه، برای طلاب علاقه‌مند و برخوردار از توان علمی در زمینه تفسیر، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است تا بتوانند تفسیر موضوعی را فرا بگیرند و شیوه استخراج موضوعات سیاسی و اجتماعی از آیات قرآن و استنباط از این کتاب آسمانی را بیاموزند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد از استادان توانمند و طلاب برخوردار از دانش تفسیری بهره‌مند است، بر ضرورت استفاده از این سرمایه علمی برای توسعه تدبر در قرآن تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آموزش تفسیر در مراحل مختلف تحصیلی حوزه علمیه تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی باید متناسب با سطح علمی طلاب طراحی شوند و میان مراحل مختلف آموزش، پیوستگی و پیشرفت علمی وجود داشته باشد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: برای توسعه تدبر در قرآن باید طرحی جامع تدوین شود که آموزش از نقطه‌ای مشخص آغاز شود و به‌صورت منظم و مرحله‌به‌مرحله پیش برود. طراحی دوره‌ای کامل با مراحل مشخص می‌تواند زمینه اجرای این برنامه را در شهرستان‌ها و مراکز دیگر، از جمله دانشگاه‌ها، فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ایجاد ذهنیت قرآنی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار داشت: انس با قرآن باید از آغاز مسیر تحصیل شکل بگیرد و برنامه‌های آموزشی به‌گونه‌ای طراحی شوند که قرآن در زندگی علمی و اجتماعی افراد جایگاه داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) افزود: در این دانشگاه مقرر شده بود پیش از آغاز تدریس استادان، دانشجویان سوره «اقرأ» را تا آیه «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ» تلاوت کنند. این اقدام بر روحیه دانشجویان تأثیر می‌گذاشت و از همان ابتدا، هدف و جهت‌گیری تحصیل را برای آنان روشن می‌کرد.

علم الهدی با تأکید بر امکان اجرای چنین برنامه‌ای در استان خراسان رضوی گفت: می‌توان با انتخاب سوره‌های کوتاه و متناسب با توان دانش‌آموزان، از جمله سوره‌های «والعصر» و «نصر»، قرائت دسته‌جمعی قرآن را در ابتدای کلاس‌ها اجرا کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اجرای این برنامه از دوران دبستان و ادامه آن در دوره متوسطه، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با قرآن و شکل‌گیری ذهنیت قرآنی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های حفظ جزء سی قرآن کریم در مدارس ابتدایی، بر ضرورت تقویت این روند تأکید کرد و گفت: تلاوت روزانه آیات قرآن، هم‌خوانی و مرور آن‌ها می‌تواند به‌تدریج زمینه انس دانش‌آموزان با قرآن را فراهم کند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: این برنامه قابلیت اجرا در کلاس‌های مختلف، از جمله ریاضی و علوم، را دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، آن را در دوره‌های تحصیلی مختلف دنبال کرد.

تشکیلات منسجم، شرط بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی مشهد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده مشهد در زمینه فعالیت‌های قرآنی اظهار داشت: این شهر از سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه تلاوت، حفظ، مفاهیم، تفسیر و تدبر در قرآن برخوردار است و حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی نیز ظرفیت علمی قابل‌توجهی در این زمینه دارند.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه علوم اسلامی رضوی و استادان فعال در حوزه تفسیر قرآن افزود: وجود رشته‌های قرآنی، استادان توانمند و مجموعه‌های علمی فعال، زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در مشهد فراهم کرده است.

علم‌الهدی با بیان اینکه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها به مدیریت و تشکیلات منسجم نیاز دارد، تصریح کرد: قاریان، مدبران و حافظان قرآن باید در مجموعه‌های مشخص و فعال سازمان‌دهی شوند و تشکیلات مرکزی نیز بتواند بخش‌ها و کمیته‌های مختلف را به‌درستی مدیریت کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند در سامان‌دهی فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: در میان قاریان، حافظان و فعالان قرآنی، افراد توانمندی حضور دارند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای تقویت ساختار اجرایی فعالیت‌ها بهره برد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیلات قرآنی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی استفاده کند، فعالیت‌ها به‌صورت منظم پیش بروند و از موازی‌کاری و هدررفت امکانات جلوگیری شود.

علم الهدی با اشاره به ضرورت مشارکت مجموعه‌های مختلف در این ساختار گفت: حوزه علمیه، مرکز امور مساجد و سازمان اوقاف از جمله مجموعه‌هایی هستند که باید در تشکیلات قرآنی استان نقش داشته باشند. شهرداری نیز می‌تواند در زمینه تأمین امکانات و پشتیبانی فعالیت‌ها مشارکت کند، اما مدیریت فعالیت‌های قرآنی باید از ساختاری مشخص و مستقل برخوردار باشد.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه عنوان استان قرآنی باید با فعالیت‌های عملی و منسجم همراه باشد، اظهار داشت: برخورداری از مفسران، جلسات قرآن و ظرفیت‌های علمی به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید این سرمایه‌ها وارد عرصه اجرا شوند و زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی در جامعه را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر ضرورت تقویت تشکیلات قرآنی و برگزاری منظم جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای قرآنی‌شدن مردم و جامعه استفاده کنیم. هدف این است که مردم با قرآن مأنوس شوند و قرآن در زندگی آنان جریان پیدا کند؛ تحقق این هدف به برنامه‌ریزی و تشکیلات نیاز دارد و این ساختار باید روزبه‌روز تقویت شود.