به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها از تغییر زمان برگزاری آیین اختتامیه جشنواره ملی چای خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در لاهیجان، پایتخت چای ایران، برگزار خواهد شد.

مصفا با اشاره به برنامه‌ریزی قبلی برای برگزاری اختتامیه در روز ۲۳ مهرماه، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س)، اظهار کرد: در پی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی و اعلام سه روز عزای عمومی، زمان برگزاری این مراسم به احترام مقام علمی و دینی و خدمات این عالم برجسته به تعویق افتاد.

وی ضمن عذرخواهی از شرکت‌کنندگان، اصحاب رسانه، علاقه‌مندان و فعالان صنعت چای کشور بابت تغییر زمان مراسم افزود: آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و با هدف تجلیل از برگزیدگان بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای ایران با اشاره به حضور خبرنگاران و نمایندگان شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌های بین‌المللی در این رویداد بیان کرد: حضور فعالان رسانه‌ای داخلی و خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری لاهیجان و همچنین تبیین جایگاه صنعت چای ایران در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های موسیقی در آیین اختتامیه خبر داد و گفت: استاد ناصر وحدتی و محسن ابراهیم‌زاده در این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

مصفا در پایان از مردم، علاقه‌مندان به فرهنگ و صنعت چای، فعالان این حوزه و اصحاب رسانه دعوت کرد با حضور در آیین اختتامیه، در این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای مشارکت کنند.