ضرورت توجه به نقش مدیران تجهیزات پزشکی در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسین صفوی، در دومین همایش مدیران تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، که همزمان با نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ در شهرآفتاب برگزار شد، با اشاره به یکی از تجربه‌های گذشته اظهار داشت: در مقطعی، تجهیزات سرمایه‌ای به ارزش بیش از ۶۴ میلیون یورو خریداری شده بود که هنوز نصب و راه‌اندازی نشده بودند. با تلاش وزارت بهداشت و معاونت درمان و همراهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش قابل توجهی از این تجهیزات در ادامه نصب و راه‌اندازی شد. این تجربه نشان داد که تأمین اعتبار و خرید دستگاه، بدون ارزیابی امکانات سایت و پیش‌بینی شرایط بهره‌برداری، به‌تنهایی به ارائه خدمت منجر نمی‌شود.

وی افزود: پزشک و تیم درمان، نیاز بالینی و خدمت مورد انتظار را مشخص می‌کنند. در کنار این اعلام نیاز، مدیر تجهیزات پزشکی باید بررسی کند چه دستگاه‌هایی در مرکز و مراکز پیرامونی وجود دارد، چه میزان از ظرفیت آنها استفاده می‌شود، تعداد بیماران و فاصله آنان تا خدمات مشابه چقدر است و دستگاه مورد نظر به چه مشخصات فنی نیاز دارد. این ارزیابی کمک می‌کند روشن شود خرید دستگاه جدید، تعمیر یا راه‌اندازی دستگاه موجود، یا استفاده بهتر از ظرفیت شبکه درمان، کدام‌یک پاسخ مناسب‌تری به نیاز بیماران است.

صفوی ادامه داد: مهندسان پزشکی همچنین باید پیش از خرید، آمادگی محل استقرار دستگاه را از نظر فضا، برق و سایر زیرساخت‌های فنی، شرایط نصب، نیروی لازم برای بهره‌برداری، آموزش، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات بررسی کنند. نتیجه این بررسی‌ها باید در کنار نظر تیم درمان در اختیار مدیران دانشگاه قرار گیرد تا تصمیم نهایی، هم از نظر درمانی درست باشد و هم قابلیت اجرا و استمرار خدمت داشته باشد.

رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تأکید کرد: نقش مدیران تجهیزات پزشکی با تحویل دستگاه پایان نمی‌یابد. پایش میزان استفاده از تجهیزات، شناسایی علت توقف دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تعمیر و نگهداشت، بخشی از مدیریت سرمایه‌ای است که نظام سلامت برای ارائه خدمت به بیماران صرف کرده است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران حوزه تجهیزات پزشکی و اشاره به تجربه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های هیئت امنا در سال‌های دفاع مقدس، بر بهره‌گیری از دانش و تجربه این گروه در پاسخ‌گویی به نیازهای امروز نظام سلامت تأکید کرد.

صفوی در پایان گفت: حاصل مطلوب سرمایه‌گذاری در تجهیزات پزشکی، صرفاً خرید و تحویل دستگاه نیست؛ دستگاه باید در محل مناسب نصب شود، به بهره‌برداری برسد و خدمت مستمر و قابل اتکا به بیمار ارائه کند.