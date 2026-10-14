بازداشت شماری از مدیران یک مجموعه خودرویی در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدالله‌پور اظهار کرد: در پی طرح شکایت‌هایی علیه مدیران و دست‌اندرکاران این مجموعه، شماری از افراد مرتبط با پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: در حال حاضر تحقیقات قضایی درباره ابعاد مختلف پرونده و بررسی شکایت‌های شاکیان در جریان است و با صدور دستور قضایی، دفاتر مرتبط با این مجموعه نیز پلمب شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب نوشهر با اشاره به تعدد شاکیان این پرونده تصریح کرد: به دلیل شمار بالای افراد شاکی، رسیدگی به موضوع به شعبه ویژه قضایی سپرده شده است تا ابعاد پرونده و اتهامات مطرح‌شده با دقت بررسی شود.

عبدالله‌پور همچنین با قدردانی از اقدامات مجموعه‌های امنیتی و انتظامی در شناسایی و دستگیری متهمان، گفت: همکاری این نهادها در پیگیری موضوع و شناسایی افراد مرتبط با پرونده نقش مؤثری داشته است.

وی با بیان اینکه نتایج تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد، از افرادی که خود را در این پرونده متضرر می‌دانند خواست برای پیگیری حقوقی مطالبات خود، شکایتشان را از طریق مراجع قضایی و با ثبت رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دنبال کنند.

وی گفت: پرونده این افراد با اتهام کلاهبرداری در حال رسیدگی است و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.