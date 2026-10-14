تکمیل مطالعات اجتماعی میدان نفتی سهراب در هورالعظیم الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پی صدور مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب، سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای بر ضرورت بازنگری و تکمیل مطالعات اجتماعی این طرح تأکید کرده است؛ مطالعاتی که باید با بهره‌گیری از خدمات مشاور مستقل و واجد صلاحیت، با هدف شناسایی و ارزیابی دقیق پیامدهای اجتماعی اجرای طرح و تدوین راهکارهای اثربخش برای مدیریت و کاهش این آثار انجام شود.

بر اساس مفاد ابلاغ‌شده، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان موظف است نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور مستقل از میان دانشگاه‌های معتبر و بومی استان اقدام کند. همچنین تدوین و نهایی‌سازی شرح خدمات تفصیلی مطالعات باید با تبادل‌نظر کارشناسی انجام گیرد تا بستر ارزیابی جامع، روش‌مند و میدانی پیامدهای اجتماعی طرح فراهم شود.

مطابق این نامه، نتایج مطالعات تکمیلی برای ادامه پروژه الزام‌آور است؛ به‌گونه‌ای که دستاوردها، الزامات و برنامه‌های مدیریتی برآمده از آن، بخش جدایی‌ناپذیر مجوز زیست‌محیطی صادرشده برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب خواهد بود و سازوکار اجرایی آن متعاقباً ابلاغ می‌شود.

توسعه این میدان نفتی در محدوده هورالعظیم، طی ماه‌های گذشته با مطالبات و دغدغه‌های گسترده جوامع محلی و فعالان اجتماعی همراه بوده است؛ مطالباتی که بر لزوم صیانت از ساختار زیستی منطقه، پاسداشت حقوق بهره‌برداران سنتی و توجه جدی به پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم پروژه بر زندگی حاشیه‌نشینان تالاب تأکید دارند.

با توجه به حساسیت‌های موجود، تکمیل مستقل مطالعات اجتماعی زمینه را برای ارزیابی واقع‌بینانه اثرات طرح بر اشتغال بومی، الگوهای سنتی معیشت (نظیر دامداری و صیادی)، امنیت زیستی ساکنان و میزان بهره‌مندی جامعه محلی از مزایای توسعه فراهم می‌سازد و بسترساز تدوین برنامه‌های پاسخگویانه و عدالت‌محور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم منطقه خواهد بود.