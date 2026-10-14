به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، گئورگی بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو آمادگی دارد در صورت وجود نیاز و مطرح شدن درخواستی مناسب، اورانیوم غنی‌شده را از ایران به خاک خود منتقل کرده یا به کشورهایی که مایل به پذیرش آن هستند، در انجام این کار یاری رساند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه «آرتی‌وی‌آی» (RTVI) در این خصو گفت: البته در صورت وجود نیاز یا تقاضا و دستیابی طرف‌ های مناقشه به توافق، با توجه به تجربه گسترده روسیه در زمینه مدیریت مواد هسته‌ ای مصرف‌شده، آمادگی داریم که خودمان این اورانیوم غنی‌ شده را تحویل بگیریم یا به سایر کشورها در انتقال آن به قلمروشان کمک کنیم.