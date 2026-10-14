به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی و احتمال بروز مخاطرات جوی اظهار کرد: در شرایط صدور هشدار نارنجی، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی، هماهنگی بین‌بخشی و پایش مستمر وضعیت شهر اهمیت ویژه‌ای دارد و مجموعه مدیریت شهری باید با رویکردی پیشگیرانه برای مواجهه با شرایط احتمالی آماده باشد.

وی افزود: مدیریت مخاطرات ناشی از بارندگی تنها به اقدامات هنگام وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، ارزیابی شرایط محیطی، آماده‌سازی تجهیزات و هماهنگی میان واحدهای اجرایی را نیز در بر می‌گیرد.

شهردار شیراز ادامه داد: اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی و تسریع روند امدادرسانی نقش مؤثری داشته باشد.

پایش نقاط مستعد آب‌گرفتگی در شیراز

اسدی با تأکید بر ضرورت پایش نقاط حساس شهری تصریح کرد: هنگام بارندگی، بررسی وضعیت معابر، کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، مسیل‌ها و سایر نقاط مستعد آب‌گرفتگی ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی افزود: آمادگی نیروهای مسئول برای مدیریت حوادث احتمالی و رفع مشکلات ناشی از بارندگی، از الزامات مواجهه با شرایط ناپایدار جوی است.

شهردار شیراز همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را یکی از مؤلفه‌های اصلی مدیریت بحران دانست و گفت: تقسیم روشن مسئولیت‌ها و برقراری ارتباط مؤثر میان حوزه مدیریت بحران، خدمات شهری، مناطق شهرداری و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، زمینه واکنش سریع‌تر و مدیریت منسجم‌تر حوادث احتمالی را فراهم می‌کند.

هشدار به شهروندان درباره تردد در مسیل‌ها

اسدی با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش پیامدهای بارندگی خاطرنشان کرد: شهروندان باید هشدارهای رسمی هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از ترددهای غیرضروری هنگام بارش‌های شدید خودداری کنند.

وی افزود: ورود به مسیرهای آب‌گرفته، بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خطرآفرین است و شهروندان باید از توقف خودرو در نقاط مستعد آب‌گرفتگی پرهیز کرده و هنگام رانندگی احتیاط بیشتری داشته باشند.

شهردار شیراز با اشاره به ضرورت گزارش سریع مخاطرات شهری بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده آب‌گرفتگی معابر، انسداد مسیرهای عبور آب، سقوط درختان یا سایر شرایط مخاطره‌آمیز، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری شیراز اطلاع دهند تا گزارش‌ها برای بررسی و اقدام لازم به واحدهای مسئول ارجاع شود.

اسدی تأکید کرد: ارتقای آمادگی عملیاتی، پیشگیری از شکل‌گیری شرایط پرخطر و همکاری شهروندان با مجموعه مدیریت شهری، سه مؤلفه مهم در کاهش پیامدهای احتمالی بارندگی و افزایش ایمنی شهر است.