تکمیل چهارخطه ملکشاهی- ایلام از مطالبات اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی اجرای پروژه چهارخطه مسیر مواصلاتی ملکشاهی ـ ایلام با حضور مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور اظهار کرد: پس از تحقق و تکمیل پروژه‌های بیمارستان و تصفیه‌خانه آب ملکشاهی، اجرای طرح چهارخطه این مسیر از مطالبات اصلی مردم شهرستان است و دولت مصمم است با تکمیل هرچه سریع‌تر آن، ایمنی تردد را افزایش دهد و از بروز حوادث، تلفات جانی و خسارات مالی بکاهد.

وی با تأکید بر ضرورت ساخت راهی استاندارد و مطابق ضوابط فنی افزود: وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌های ایمن و استاندارد در بهینه‌ترین شرایط ممکن است و در این مسیر، همکاری مردم و پیمانکاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام درباره حقوق قانونی صاحبان املاک واقع در مسیر پروژه نیز گفت: پس از احراز مالکیت، انجام استعلام‌های چهارگانه و تعیین حریم جاده با نظر مشاور پروژه، مطالبات مالکان بر اساس قیمت روز و با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به حریم راه‌ها پرداخت خواهد شد.

دارابی با اشاره به محدودیت‌های تخصیص اعتبارات در شرایط جنگی، بر ضرورت همراهی و درک متقابل همه طرف‌ها تأکید کرد و افزود: دولت خود را موظف می‌داند حقوق قانونی مردم را پرداخت کند و در عین حال، روند اجرای این پروژه عام‌المنفعه و راهبردی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

وی در پایان از مردم غیور ملکشاهی به دلیل همکاری و همراهی در اجرای این پروژه قدردانی کرد.