به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه در سومین دوره نشان کاوه در مشهد با تقدیر از افتخارآفرینی ورزشکاران استان، بر ضرورت افزایش حمایت‌های عملی، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های اقتصادی برای توسعه ورزش تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار جامعه اظهار کرد: در شرایطی که جامعه از جهات مختلف با سختی‌ها و مشکلاتی روبه‌روست، باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم استفاده کنیم و ورزش یکی از بهترین بسترها برای ایجاد نشاط و امید در جامعه است. برگزاری چنین نشست‌هایی و تقدیر از ورزشکارانی که در دشوارترین شرایط برای کشور و استان افتخارآفرینی می‌کنند، اقدامی ارزشمند است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش استان هنوز با جایگاه و ظرفیت‌های این منطقه فاصله دارد، گفت: در دو سال گذشته بارها درباره وضعیت ورزش استان صحبت کرده‌ایم و فضای عمومی نیز شرایط بهتری پیدا کرده است، اما اقدامات عملی و اجرایی هنوز متناسب با شأن ورزشکاران و جایگاه خراسان رضوی نیست. در این حوزه به تلاش بیشتر، هماهنگی گسترده‌تر و همراهی جدی‌تری نیاز داریم.

مظفری با قدردانی از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که از تیم‌ها و ورزشکاران حمایت می‌کنند، افزود: مجموعه‌هایی که در شرایط ویژه در کنار ورزشکاران قرار می‌گیرند و با تمام توان برای موفقیت آنها تلاش می‌کنند، شایسته تقدیر هستند. خراسان رضوی از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگی برخوردار است که می‌توانند نقش مهمی در پشتیبانی از ورزش استان داشته باشند. اگرچه گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شده، اما روند پیشرفت کند بوده و باید از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به توانمندی‌های ورزشی خراسان رضوی تصریح کرد: این استان در رشته‌ها و عرصه‌های مختلف ورزشی از استعدادهای فراوانی برخوردار است و همواره ورزشکاران زیادی برای سربلندی آن تلاش کرده‌اند. با این حال، جایگاه ورزش خراسان رضوی باید بهتر از شرایط فعلی باشد و لازم است زمینه حضور مؤثرتر این استان در سطح کشور فراهم شود.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از ضرورت‌های مهم استان دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه اقدامات در این حوزه، مجموعه‌های ورزشی ثامن و مهران شاهد تحولات مؤثر و پیشرفت‌های بیشتری باشند. وی در عین حال تأکید کرد که توسعه ورزش تنها به ساخت‌وساز و امکانات سخت‌افزاری محدود نمی‌شود و برنامه‌ریزی، مدیریت و اقدامات نرم‌افزاری نیز نقش مهمی در ارتقای فضای ورزش استان دارند.

مظفری با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها، ابراز امیدواری کرد با همکاری بیشتر دستگاه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و فعالان ورزش، گام‌های مؤثری برای ارتقای جایگاه ورزش خراسان رضوی برداشته شود.