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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

استاندار خراسان رضوی:توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از ضرورت‌های مهم است

استاندار خراسان رضوی:توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از ضرورت‌های مهم است

مشهد- استاندار خراسان رضوی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از ضرورت‌های مهم استان خراسان رضوی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه در سومین دوره نشان کاوه در مشهد با تقدیر از افتخارآفرینی ورزشکاران استان، بر ضرورت افزایش حمایت‌های عملی، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های اقتصادی برای توسعه ورزش تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار جامعه اظهار کرد: در شرایطی که جامعه از جهات مختلف با سختی‌ها و مشکلاتی روبه‌روست، باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم استفاده کنیم و ورزش یکی از بهترین بسترها برای ایجاد نشاط و امید در جامعه است. برگزاری چنین نشست‌هایی و تقدیر از ورزشکارانی که در دشوارترین شرایط برای کشور و استان افتخارآفرینی می‌کنند، اقدامی ارزشمند است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش استان هنوز با جایگاه و ظرفیت‌های این منطقه فاصله دارد، گفت: در دو سال گذشته بارها درباره وضعیت ورزش استان صحبت کرده‌ایم و فضای عمومی نیز شرایط بهتری پیدا کرده است، اما اقدامات عملی و اجرایی هنوز متناسب با شأن ورزشکاران و جایگاه خراسان رضوی نیست. در این حوزه به تلاش بیشتر، هماهنگی گسترده‌تر و همراهی جدی‌تری نیاز داریم.

مظفری با قدردانی از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که از تیم‌ها و ورزشکاران حمایت می‌کنند، افزود: مجموعه‌هایی که در شرایط ویژه در کنار ورزشکاران قرار می‌گیرند و با تمام توان برای موفقیت آنها تلاش می‌کنند، شایسته تقدیر هستند. خراسان رضوی از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگی برخوردار است که می‌توانند نقش مهمی در پشتیبانی از ورزش استان داشته باشند. اگرچه گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شده، اما روند پیشرفت کند بوده و باید از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به توانمندی‌های ورزشی خراسان رضوی تصریح کرد: این استان در رشته‌ها و عرصه‌های مختلف ورزشی از استعدادهای فراوانی برخوردار است و همواره ورزشکاران زیادی برای سربلندی آن تلاش کرده‌اند. با این حال، جایگاه ورزش خراسان رضوی باید بهتر از شرایط فعلی باشد و لازم است زمینه حضور مؤثرتر این استان در سطح کشور فراهم شود.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از ضرورت‌های مهم استان دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه اقدامات در این حوزه، مجموعه‌های ورزشی ثامن و مهران شاهد تحولات مؤثر و پیشرفت‌های بیشتری باشند. وی در عین حال تأکید کرد که توسعه ورزش تنها به ساخت‌وساز و امکانات سخت‌افزاری محدود نمی‌شود و برنامه‌ریزی، مدیریت و اقدامات نرم‌افزاری نیز نقش مهمی در ارتقای فضای ورزش استان دارند.

مظفری با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها، ابراز امیدواری کرد با همکاری بیشتر دستگاه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و فعالان ورزش، گام‌های مؤثری برای ارتقای جایگاه ورزش خراسان رضوی برداشته شود.

کد مطلب 6978282

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