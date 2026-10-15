به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دیدارهای معوقه لیگ برتر فوتبال کشور فرصتی شد تا تیم ها با برگزاری ۸ دیدار ابتدایی جایگاه مشخصی را در جدول رده بندی لیگ بیست و ششم در اختیار داشته باشند.

رقابت هایی که از نقل و انتقالات تابستانی اش مشخص بود همچنان مربع سنتی تیم ها برای قهرمانی تشکیل می شود و این موضوع حالا با جایگاه پرسپولیس در صدر جدول با ۱۷ امتیاز، تراکتور با امتیاز مساوی با سرخ های تهران در رده دوم و استقلال و سپاهان اصفهان با ۱۶ امتیاز در رده های سوم و چهارم تشکیل شد.

اختلاف امتیاز اندک مدعیان قهرمانی در پایان ۸ بازی نشان دهنده جذابیت ادامه بازی های فصل جاری برای هواداران این تیم هاست که به چیزی جز قهرمانی رضایت نمی دهند.

پرسپولیس که امسال همچون سپاهان تنها در لیگ برتر ایران بازی می کند دغدغه تراکتور و استقلال را بابت فشردگی مسابقاتشان به دلیل حضور در آسیا ندارند تا با برنامه ریزی بیشتری برای کسب جام بیست و ششم رقابت کنند.

سرخ ها که امتیازات خوبی را در هفته های آغازین لیگ برتر از آن خود کرده اند تنها یک باخت مقابل تراکتور داشتند تا حالا سایه همین تیم را کنار اسم خود در بالای جدول حس کنند.

لیگ برتر ایران در حالی یک چهارم بازی های خود را پشت سر گذاشت که اوضاع برای تیم هایی که به تعبیری شبیه به آسانسور از لیگ یک به لیگ برتر می آیند و دوباره طعم تلخ سقوط را می چشند پیش می رود.

صنعت نفت آبادان با کسب تنها ۴ امتیاز از ۸ بازی خود چنان به قعر چنگ زده است که کار برای سیروس پورموسوی سرمربی جدید این تیم برای خروج از بحران سخت است.

در لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ که قرار است ۴ تیم به لیک یگ سقوط کنند، کار برای مس شهربابک، استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین هم چندان آسان نیست تا آنها هم احتمالا به زودی فکری برای احوال بد فنی خود کنند و دنبال راه خروج از این اوضاع باشند.

حالا باید منتظر ماند و دید تیم ها در خزان ۱۴۰۵ چه روندی را ادامه خواهند داد تا با جایگاهی مشخص تر به نیم فصل برسند و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر از همیشه شناسایی کنند.

جدول لیگ برتر در پایان ۸ بازی که تمام تیم ها انجام داده اند به شکل زیر است: